Ucraina e guerra del gas: il piano anti-Putin di Draghi. Accordo con l'Algeria

Roma, 11 aprile 2022 - Guerra in Ucraina e dipendenza dal gas russo: Mario Draghi traccia la rotta dell'Algeria. Il premier vola ad Algeri con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per ridurre “il prima possibile” la dipendenza energetica dell’Italia dal gas di Putin. Obiettivo: rafforzare gli accordi con il Paese africano aumentando la fornitura del gasdotto TransMed che via Tunisia porta il metano a Mazara del Vallo, in Sicilia. Da Kiev arriva subito il commento di Andrii Yermak, capo dell’Ufficio del presidente ucraino: “La diplomazia di Zelensky funziona”. “Ricordiamo a ciascun Paese l’importanza di bloccare le entrate per le risorse energetiche nel bilancio russo”, aggiunge Yermak, menzionando l’intervento di Zelensky al Parlamento italiano, il viaggio di Draghi in Algeria e il fatto che “l’Italia riceve circa il 40% delle importazioni di gas dalla Russia. E ora sta cercando di diversificare le forniture”.

Che cosa prevede l'accordo

Le ultime indiscrezioni parlano di un 50% in più sulle forniture, rilanciando un aumento di 9 miliardi di metri cubi. Gabriele Masini, direttore di 'Staffetta quotidiana', rivista di settore, fa però notare: "Ancora non ci sono certezze, nei giorni scorsi si parlava di 4 miliardi. Nel 2021 dall'Algeria ne abbiamo importati 20, dalla Russia invece ne sono arrivati 28. Da quel che trapela, si punta a concludere un'operazione rapida, che possa garantire un passaggio nel giro di pochi mesi. Quanto lo pagheremo? Anche questo rappresenta un bel punto di domanda".

Angola e Congo

L'offensiva diplomatica di Draghi proseguirà nei prossimi mesi e, secondo quanto si è appreso, porterà a breve il presidente del Consiglio a visitare Angola e Congo già entro la seconda metà di aprile.

Botta e risposta con Mosca

“Firmeremo un accordo importante sul gas che ci permetterà di fronteggiare gli eventuali ricatti russi sul gas”, aveva affermato ieri il titolare della Farnesina a Maddaloni, nel Casertano dove ha inaugurato un punto di ascolto della Croce Rossa per i profughi. Parole che hanno suscitato la reazione di Mosca: “Non è la Federazione Russa a ricattare l’Europa con il gas, ma piuttosto è l’Ue che ricatta la Russia con sanzioni e forniture di armi a Kiev”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

La mappa dei gasdotti

Sono cinque i gasdotti principali che riforniscono l'Italia. Passo del Gries, per il gas in arrivo dal nord Europa; Tarvisio in Friuli, piccolo paese di montagna al centro della guerra del gas, da qui arriva quello importato dalla Russia; in Sicilia Mazara del Vallo e Gela, da Algeria, Libia, etc; a Melendugno (Lecce) il gasdotto Trans-Adriatico Tap, per il gas in arrivo dall'Azerbaijan.



Federmetano minaccia sciopero



Dante Natali, presidente di Federmetano, osserva con interesse la strategia diplomatica del governo - "certo utile per il Paese" - ma ribadisce: "Per il nostro settore la situazione non cambia. Da ottobre chiediamo al governo una serie di misure per aiutare gli operatori. Già il 10%, 150 su 1.500, hanno chiuso, altri hanno ridotto gli orari. Ciascuno di noi prova a far fronte alla situazione come può. Il metano è l'unico carburante che non è stato aiutato, nel corso di cinque decreti legge non è stato preso alcun provvedimento". Tra le richieste presentate a ottobre, Natali mette per prima "la riduzione dell'Iva dal 22 al 5%, provvedimento che equiparerebbe interventi già fatti per altri carburanti".

Ricorda il presidente di Federmetano: "Dal 2 ottobre, il metano si paga due-tre volte in più rispetto a ottobre 2021. Continuiamo a sperare che il governo prenda atto di questa situazione di estrema gravità e ci venga incontro. Fino ad oggi non abbiamo avuto riscontri. Se continueranno a ignorarci, arriveremo inevitabilmente a fare quello che fino ad oggi abbiamo evitato, con senso di responsabilità, cioè a scioperare".

