Garanzia mutui per i giovani: norma prorogata fino al 30 settembre 2023. Cosa significa? La guida alle condizioni agevolate

Garanzia mutui under 36, ci sono altri tre mesi di proroga. A stabilirlo è un emendamento introdotto alla Camera al Decreto sugli Enti pubblici. L’opportunità potrà essere sfruttata fino al 30 settembre 2023. Ma vediamo come funziona e a chi è destinato il “Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa”, quello cioè che permette di ottenere agevolazioni nell’acquisto della prima casa.

Mutui agevolati per i giovani

Cos’è garanzia mutui

Garanzia mutui è un fondo che permette ai giovani under 36 con reddito ISEE fino a 40.000 euro possono richiedere un mutuo di importo non superiore a 250.000 euro garantito dallo Stato.

L'estensione della garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui per le giovani coppie e gli under 36, è stata prorogata fino al prossimo 30 settembre, rispetto al termine del 30 giugno. Lo prevede una norma del decreto sugli Enti pubblici, introdotta durante l'esame alla Camera (con emendamenti di Svp, M5s e Lega) ed ora all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato.

La proroga

L'estensione della garanzia massima, a valere sul Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, era stata introdotta dal governo Draghi nel 2021, ed era stata prorogata fino al 30 giugno 2023 dal decreto Milleproroghe dello scorso dicembre.

Ora è stata votata una ulteriore proroga di 3 mesi. Le categorie a cui è indirizzata la misura sono sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP (popolari) e i giovani di età inferiore ai 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro.

Chi può richiedere il mutuo a tasso agevolato

I giovani che vogliono ottenere un mutuo a tasso agevolato per acquistare la prima casa devono soddisfare principalmente due requisiti fondamentali: un’età inferiore ai 36 anni e un ISEE non superiore a 40.000 €euro.

Possono accedere ai mutui agevolati tutti gli under 36 (anche con contratto di lavoro atipico), le giovani coppie in cui almeno uno dei due abbia un'età non superiore ai 35 anni (non importa se sposato o convivente), i genitori single con figli minori a carico e i conduttori di case popolari.

Anche per i precari

È necessario, inoltre, essere residenti in Italia o in uno Stato appartenente all’Unione Europea. Anche se non è fondamentale essere un lavoratore a tempo indeterminato per poter accedere al mutuo agevolato – possono accedere agli aiuti anche i liberi professionisti o coloro che hanno un contratto di lavoro atipico – è comunque indispensabile fornire alla banca i dati con il reddito annuo e le informazioni sulla propria situazione economica e patrimoniale, con le garanzie che attestino la possibilità di coprire le rate e tutta la documentazione necessaria che attesti la veridicità delle informazioni.

Il valore massimo

Il valore massimo per il quale si può chiedere un mutuo agevolato per l’acquisto della prima casa è di 250.000 euro.

Quali sono le agevolazioni per il mutuo agli under 36

Per i giovani con meno di 36 anni sono previste, secondo le indicazioni del Decreto Sostegni bis, alcune agevolazioni.

il taglio dell'imposta di registro (2% del valore catastale)

(2% del valore catastale) il taglio dell'imposta ipotecaria (50 euro per acquisto da privato e 200 euro per acquisto da impresa)

(50 euro per acquisto da privato e 200 euro per acquisto da impresa) il taglio dell'imposta catastale (50 euro per acquisto da privato e 200 euro per acquisto da impresa)

(50 euro per acquisto da privato e 200 euro per acquisto da impresa) il taglio dell’imposta sostitutiva sul mutuo (pari allo 0,25%)

sul mutuo (pari allo 0,25%) un credito di imposta di pari importo sull’Iva (4% sulla prima casa se comprata dal costruttore) con un meccanismo di compensazione sulle somme dovute a titolo di Irpef in dichiarazione dei redditi.

Le detrazioni nei mutui under 36

Gli under 36 che contraggono un mutuo facilitato, inoltre, potranno detrarre – secondo le normali agevolazioni previste per chi compra la prima casa - gli interessi passivi e gli altri oneri relativi al mutuo, fino al 19% dell'importo sostenuto e per un massimo di 4000 euro annuali.

Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.

I mutui agevolati, infine, permettono di avere accesso a dei tassi di interesse più bassi e ad un finanziamento che supera l’80% del valore dell’immobile, che può arrivare anche al 100%.

La guida ai mutui under 36 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Fondo garanzia mutuo prima casa

Il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa è stato istituito per incentivare l’accesso al credito a tutti coloro che rientrano nei parametri richiesti e che vogliono acquistare una prima casa.

Si tratta di uno strumento che permette di estendere le proprie garanzie finanziarie al momento della richiesta di un mutuo e fa sì che lo Stato diventi garante del prestito, aumentando le possibilità che la banca finanzi l’acquisto dell’immobile.

Le condizioni indispensabili per accedere al fondo sono tre:

l'abitazione oggetto del mutuo deve essere una prima casa

’abitazione non deve essere inserita nelle categorie di lusso (la A1, la A8 e la A9)

il titolare non può possedere altri immobili di residenza

Gli effetti

“Ssecondo le analisi, prima dell'estensione della garanzia offerta dal Fondo, ad esempio nel primo semestre 2021, gli under 36 rappresentavano il 43% della domanda totale di mutui prima casa, valore che, a seguito del potenziamento del Fondo, ha superato il 51% nel periodo gennaio-maggio 2023”, ha commentato Ivano Cresto, Managing Director prodotti di finanziamento di Facile.it.