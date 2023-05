Gara da 200 milioni per lavori sulla rete

Nuovo passo per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie in tutta Italia: da Rfi, società del Gruppo Fs (in foto l’ad Luigi Ferraris), lancia una gara da 200 milioni di euro per la manutenzione sulla rete nazionale e i lavori per l’elettrificazione della Palermo-Trapani via Milo. La gara suddivisa in 40 lotti da 5 milioni di euro.