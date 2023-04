Gal e Pal, le misure per i lavoratori occupabili. Guida alla nuova versione del Reddito di cittadinanza

Roma, 19 aprile 2023 – Se la Gil, la Garanzia per l’inclusione, è prevista per i nuclei familiari in condizioni di povertà con la presenza di minori, disabili o altre situazioni di grave disagio, la cosiddetta Gal, Garanzia per l’attivazione lavorativa, è invece la nuova versione del Reddito di cittadinanza ipotizzata per le famiglie in povertà, ma senza i requisiti per ottenere l’altro sostegno. Una misura che sarà attivata anch’essa dal primo gennaio prossimo, mentre fino a allora per i cosiddetti “occupabili” funzionerà la Pal, la Prestazione di attivazione lavorativa.

Reddito di cittadinanza (foto Ansa)

Che cosa è la Gal

Per favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, che fanno parte di nuclei familiari che non hanno i requisiti per accedere alla Garanzia per l’Inclusione, è istituita, dal 1° gennaio 2024, la Garanzia per l’attivazione lavorativa (GAL), quale misura di sostegno economico per l’attivazione lavorativa.

A chi spetta

La Gal è riconosciuta alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’Isee, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui. La Gal può essere riconosciuta, per ciascun nucleo ad un massimo di due persone, fermo restando il valore dell’Isee. La Gal è incompatibile con la Garanzia per l’Inclusione e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti anagrafici previsti per la Gil.

Ammontare della Gal

Il beneficio economico è fissato in un importo mensile di 350 euro, erogato per dodici mensilità, senza possibilità di rinnovo. Il beneficio economico, per il secondo richiedente, nell’ambito nel medesimo nucleo familiare, è pari a euro 175 euro mensili. Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

Il Patto di attivazione digitale e il Patto di servizio

Il beneficiario deve essere convocato presso il servizio per il lavoro competente entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale e, in mancanza, il beneficio economico è sospeso. L’erogazione del beneficio è comunque condizionata al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Il percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma comune alla Gil attraverso l’invio automatico ai centri per l’impiego. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte di Inps. Il beneficiario della Gal, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, è tenuto ad aderire ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, mediante la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato.

La Pal, la prestazione di accompagnamento al lavoro

In attesa della Gal, si prevede l’introduzione della prestazione di accompagnamento al lavoro (Pal), prevista a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza attuali considerati occupabili che, al momento della scadenza nel corso del 2023 del periodo massimo di sette mesi di fruizione del beneficio, hanno sottoscritto il patto per il lavoro e sono inseriti in misure di politica attiva del lavoro, ivi incluse quelle svolte da parte delle agenzie per il lavoro, o di formazione o in progetti utili alla collettività. Tali soggetti possono chiedere dal 1° settembre 2023 l’erogazione di tale prestazione. Nelle misure di politica attiva del lavoro di cui sopra sono inclusi anche i percorsi di servizio civile universale e i lavori socialmente utili. Con la domanda, da presentare, in via telematica, all’Inps almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di sette mesi del reddito di cittadinanza, il richiedente produce idonea certificazione, rilasciata dai centri per l’impiego, attestante l’avvenuta sottoscrizione del patto per il lavoro. L’Inps, ricevuta la domanda e verificatane la regolarità formale, riconosce nel termine di trenta giorni il beneficio economico, a valere sulla Carta Rdc. Il beneficio economico della Pal è composto da una indennità mensile di 350 euro per ciascun richiedente, nel limite massimo della precedente misura per il nucleo familiare di appartenenza. Si chiarisce che la Pal è riconosciuta non oltre il 31 dicembre 2023.