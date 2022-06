G7 in Germania, i leader uniti contro la Russia. Draghi: "Tetto ai prezzi energia"

Roma, 26 giugno 2022 - Tutti uniti contro la Russia. È questo il messaggio lanciato dai leader del G7 riuniti al Castello di Elmau, in Germania. Vladimir Putin "spera che qualcuno nel G7 e nella Nato si divida, ma non è affatto accaduto e non accadrà", assicura il presidente statunitense Joe Biden. E il cancelliere Olaf Scholz rilancia: "Siamo uniti, stiamo insieme. Questo è il nostro chiaro messaggio a Putin".

In cima all'agenda del vertice c'è la guerra in Ucraina e le conseguenze sull'economia globale. E se Kiev oggi conta altri danni e morti a causa del nuovo attacco missilistico russo, il premier britannico Boris Johnson e il presidente francese Emmanuel Macron vedono una possibilità di "invertire il corso" del conflitto, mentre il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, assicura "più aiuti militari e finanziari" all'Ucraina.

Gli Usa poi pensano a una nuova sanzione nei confronti della Russia: il bando dell'importazione del suo oro. Uno stop che costerebbe a Mosca circa 19 miliardi di dollari all'anno, colpendo la seconda voce di esportazione più redditizia, spiega il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken. D'altronde le disponibilità auree russe sono triplicate dopo l'annessione della Crimea nel 2014 e il metallo prezioso è un'importante risorsa per la Banca centrale, soprattutto dopo le restrizioni imposte dall'Occidente.

Ma sul tavolo ci sono anche i temi dell'energia e dell'inflazione. In particolare fari puntati sul 'price cap' e sulle soluzioni per arginare i prezzi dell'energia. La Francia è favorevole a un "prezzo massimo" del petrolio a livello di "Paesi produttori", idea che piace decisamente a Washington. Fonti statunitensi hanno fatto sapere che "le questioni nel dettaglio" verranno gestite dagli sherpa. La discussione però andrà di pari passo con il tetto sul prezzo del gas, su cui - secondo fonti - si starebbe riscontrando un "atteggiamento costruttivo" anche da parte della Germania. Finora il cancelliere Scholz si era mostrato freddo sull'argomento, temendo che Mosca avrebbe reagito chiudendo del tutto i rubinetti.

Draghi: mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi

Il premier italiano Mario Draghi è tornato a ribadire l'importanza di "mettere un tetto al prezzo dei combustibili fossili importati dalla Russia", definendolo "un obiettivo geopolitico oltre che economico e sociale". "Dobbiamo ridurre i nostri finanziamenti alla Russia. E dobbiamo eliminare una delle principali cause dell'inflazione", ha aggiunto il presidente del Consiglio, sottolineando che occorre "mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, compensare le famiglie e le imprese in difficoltà, tassare le aziende che fanno profitti straordinari".

Un piano sulle infrastrutture

"Vogliamo lanciare ufficialmente la partnership per gli investimenti e le infrastrutture globali con 600 miliardi di dollari entro il 2027, insieme con i partner del G7. Gli investimenti riguarderanno lo sviluppo sostenibile, stabilità globale, connettività, salute e parità di genere - ha detto invece Biden in una dichiarazione alla stampa -. Queste infrastrutture permetteranno di soddisfare la domanda per una connettività sicura. Quando le donne avranno modo di avere ruoli più sicuri nella società, allora ci sarà una ricaduta positiva. Non si tratta di carità, ma di un vero e proprio investimento per la nostra visione del futuro".