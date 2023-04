Futuro Quotidiano, i giovani incontrano i grandi protagonisti

Una opportunità di confronto tra giovani studenti e i protagonisti dell’economia, della politica, della cultura dell’imprenditoria e del sociale, per raccontare le sfide del Paese che siamo e che verrà: è il ciclo di incontri ’Futuro Quotidiano’, organizzato da QN Quotidiano Nazionale in collaborazione con Giovanni Orsina e Lorenzo Castellani, Dean e Lectural della Luiss School of Government. Domani alle 18 nell’Aula Magna della LUISS a Roma il primo appuntamento: dopo l’introduzione al tema della giornata affidata a Giovanni Orsina, Agnese Pini, direttrice di Qn Quotidiano nazionale, Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, dialogherà con Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di ENI, per affrontare alcuni dei temi più caldi e attuali. "Abbiamo accolto l’invito della LUISS di promuovere questi appuntamenti – spiega la direttrice Agnese Pini – per permettere agli studenti di incontrare i leader delle aziende, istituzionali o mondo finanziario, offrendo un’opportunità alle giovani generazioni di guardare al futuro in modo costruttivo e consapevole".

"L’integrazione fra una formazione di tipo accademico e l’interazione costante con i protagonisti del mondo aziendale e istituzionale rappresenta un elemento fondante del modello educativo della Luiss in generale e della Luiss School of Government in particolare – dichiara Giovanni Orsina, Dean della Luiss School of Government –. Siamo quindi particolarmente lieti di poter offrire ai nostri studenti quest’opportunità di confronto con percorsi professionali di eccellenza e siamo grati a QN Quotidiano Nazionale per la collaborazione".

"Una università internazionale, un giornale nazionale, aperto è radicato sul territorio, un talk insieme con le più importanti personalità della politica e dell’economia italiana – sostiene Lorenzo Castellani –. La missione di Futuro Quotidiano mi pare sia proprio questa: unire pensiero e dibattito; territori, nazione e tematiche internazionali; cultura e capacità di realizzazione. L’idea non è quella di commentare l’attualità in senso stretto, ma dibattere con gli ospiti le strategie di medio e lungo periodo proprio perché sia QN che LUISS, nella loro diversa funzione, sono due istituzioni strategiche per il paese. La prima puntata con ospite Claudio Descalzi, CEO di ENI, non è casuale: ENI è la prima azienda del paese, unisce pubblico e privato, delinea politiche e strategie, produce sul territorio ma agisce in campo internazionale. Sintetizza al meglio la misura del talk".

L’evento è aperto al pubblico, previa iscrizione al link https:luiss.formstack.com forms futuro_quotidiano_nazionale. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul sito www.quotidiano.net.

f. f.