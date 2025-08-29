Fusioni, Iliad chiude la porta a Tim

Iliad non smette di guardare alle opportunità di un consolidamento nel mercato delle tlc ma non più in Italia, ora nel mirino c’è la Francia, il suo mercato domestico. Dopo il tentativo fallito con Vodafone c’erano stati dei colloqui con Tim e lo stesso ad del gruppo italiano Pietro Labriola aveva aperto all’ipotesi ma l’ingresso di Poste nel capitale deve aver raffreddato il clima. "Non abbiamo più colloqui con Tim dall’inizio di aprile e non riprenderanno", chiarisce l’ad di Iliad Thomas Reynaud, aggiungendo che "queste prospettive sono ormai alle nostre spalle".

Chi aveva scommesso su una stagione di M&A ora vende e il titolo in Borsa paga con un tonfo dell’8,7% a 0,41 euro. Il mercato delle tlc in Europa è comunque in fermento, sul tema è tornato lo stesso Labriola dopo i conti del secondo trimestre ricordando che le fusioni non sono l’unica strada. "Non è l’unica soluzione per rendere il mercato più efficiente. Esiste un livello sub ottimale, si può lavorare su altri fronti in altre modalità come il network sharing. Tim, tanto quanto Iliad, WindTre e Vodafone+Fastweb possono trovare forme di condivisione delle reti, ottenendo risparmi di costo e maggiore efficienza, considerando che i costi maggiori sono rappresentati dai canoni di concessione e dall’energia elettrica. Oggi non ha molto senso avere più reti diverse". Pur precisando non essere una necessità, Reynaud conferma, dopo mesi di indiscrezioni, di aver avuto "colloqui molto preliminari a giugno" con Sfr.

Il miliardario Patrick Drahi starebbe lavorando a uno spezzatino (la società è complessivamente valutata 21 miliardi di euro) tra Iliad, Bouygues e Orange. Anche Blackstone, KKR e Ardian sarebbero interessati. Intanto Iliad archivia un semestre record in Italia e l’obiettivo, anche in Francia e Polonia, è di crescere ancora puntando su cloud e intelligenza artificiale.

M.P.