Roma, 7 agosto 2019 - Le Borse europee tentato in rimbalzo dopo le flessioni dei giorni scorsi a cause delle tensioni sui dazi tra Usa e Cina: lievi rialzi in mattinata ma gli investitori restano prudenti. Anche se a metà mattina il Vecchio Continente allunga il passo. Apertura con il sengo più stamani a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, fa segnare +0,11% a 20.655 punti, mentre l'Ftse Italia All-Share sale dello 0,15% a quota 22.572. L'indice Ftse Italia Star guadagna lo 0,19% a 33.470 punti.

Nelle prime battute Unicredit registra un deciso calo (intorno al 3%) dopo i conti chiusi nel semestre con 3,2 miliardi di utili dopo componenti eccezionali per 825 milioni di euro per la cessione del 17% di Fineco e di Ocean Breeze nel secondo trimestre e con la guidance dei ricavi rivista a 18,7 miliardi.

Le Borse asiatiche sono deboli, dopo che la People's Bank of China ha svalutato la moneta cinese, fissando la parita' dello yuan a cavallo di quota 7, a 6,9996 per dollaro. Tokyo perde lo 0,3%, Hong Kong lo 0,12% e Shanghai avanza dello 0,15%.

Ieri chiusura in positivo per gli indici americani. Il Dow Jones è salito dell'1,21% a 26.029,52, l'S&P 500 è salito dell'1,30% a 2.881,77 e il Nasdaq è salito dell'1,39% a 7.833,27 punti.