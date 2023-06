Fs, lavori per 3,6 miliardi: ecco l’elenco delle linee ferroviarie interessate

Oltre 3,6 miliardi di euro assegnati tramite gare d’appalto nell’arco di 72 ore. Il Gruppo Fs dedicherà i prossimi mesi a una robusta serie di investimenti in infrastrutture che riguarderanno sia il comparto ferroviario legato a Rfi (per un importo di 2 miliardi di euro), sia quello stradale che fa capo ad Anas (per i restanti 1,6 miliardi). Il raggio di intervento coprirà l’intero territorio nazionale, anche per via di una ampia serie di interventi di manutenzioni stradali e ferroviarie che da soli valgono complessivamente circa un miliardo.

Nuovi percorsi su rotaia

Tra le principali gare lanciate da Rete Ferroviaria Italiana ci sono la Roma-Pescara (477 milioni di euro), la Potenza-Metaponto (265 milioni), il Tunnel del Virgolo (73 milioni), la linea diretta Torino Porta Nuova-Porta Susa (67,7 milioni) e l’Anello di Palermo (93 milioni). Sono state inoltre aggiudicate le gare per il collegamento tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto Orio al Serio (113 milioni) e quella per l’elettrificazione della linea Cagliari-Oristano (45 milioni).

Il raddoppio della Roma-Pescara

Nella tratta tra la capitale e l’Abruzzo, le novità riguardano le gare per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di raddoppio delle tratte Interporto d’Abruzzo – Manoppello e Manoppello – Scafa, rispettivamente del valore di circa 143 e 335 milioni di euro. È prevista, inoltre, la sistemazione delle stazioni di Manoppello e Alanno Scafa, con interventi di miglioramento per l'accessibilità.

Velocizzazione della Potenza-Metaponto

Gli interventi che verranno realizzati nell’ambito della tratta che collega Battipaglia a Taranto hanno un valore di 265 milioni di euro, sono stati finanziati con fondi del Pnrr e hanno il duplice scopo di ridurre i tempi di percorrenza e incrementare la regolarità della circolazione ferroviaria.

Nuovo Tunnel del Virgolo

In Alto Adige è invece stato pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del tunnel del Virgolo, del valore di oltre 73 milioni di euro, finanziati anche con fondi del Pnrr. L’intervento permetterà di aumentare la capacità dell’infrastruttura collegata al nodo di Bolzano grazie alla separazione dei flussi di traffico della linea del Brennero da quelli della linea per Merano, tramite la realizzazione di un ingresso in stazione indipendente per quest’ultima e di una variante di tracciato a tre binari dell’attuale linea del Brennero.

Chiusura dell’anello di Palermo

E’ stata pubblicata anche la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per la seconda fase della chiusura dell’anello ferroviario di Palermo, nella tratta Politeama – Notarbartolo. L’opera, dal valore di circa 93 milioni di euro, consentirà anche il potenziale collegamento diretto tra l’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ e il porto di Palermo.

A Bergamo la stazione e l’aeroporto si ‘avvicinano’

La progettazione e la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto Orio al Serio sono state affidate con un appalto del valore di oltre 113 milioni di euro. L’attivazione del nuovo collegamento, prevista entro la fine del 2026, permetterà di unire l’aeroporto alla città di Bergamo in 10 minuti e potenzierà i collegamenti con Milano.

Elettrificazione della Cagliari-Oristano

La gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori in Sardegna ha un valore di oltre 45 milioni di euro, finanziati anche con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il progetto consiste nella realizzazione del primo tratto di elettrificazione dell’infrastruttura ferroviaria dell’isola.

Il nodo della manutenzione

La gara per i lavori di manutenzione straordinaria delle opere civili che coprono tutto il territorio nazionale vale 900 milioni e rientra nel piano di investimenti complessivo da 3,5 miliardi messo in campo da Rfi nel corso del 2023. Gli interventi dovranno, tra le altre cose, eliminare o prevenire danni dovuti a dissesti idrogeologici e calamità naturali.

Gli interventi sulla rete stradale

Per quanto riguarda Anas invece sono state bandite gare per un valore complessivo di 1,6 miliardi di euro. In relazione alla manutenzione, sono stati pubblicati venti bandi che insieme valgono 295 milioni di euro riguardanti lavori di posa in opera di barriere metalliche. Due bandi del valore totale di 109,8 milioni di euro riguardano invece la progettazione e l’affidamento di servizi per le indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, le analisi chimiche e biologiche, i rilievi e le indagini strutturali.

I tratti commissariati

In quest’ambito rientrano quattro bandi che valgono in tutto 754,2 milioni riguardanti lavori sul Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie - Santa Maria di Leuca e sulle statali 4 ‘Salaria’, 16 ‘Adriatica’ (con la realizzazione dell'ultimo miglio di connessione del Porto di Ancona) e 64 ‘Porrettana’ (col nodo ferro-stradale di Casalecchio del Reno).

Il programma Sisma

Il quadro degli investimenti si chiude con 5 bandi di gara del valore complessivo di 422 milioni per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori sulle strade statali 260 ‘Picente’, 210 ‘Amandola – Servigliano’, 4 ‘Salaria’, 81 ‘Piceno Aprutina’ e 78 ‘Belforte del Chienti Amandola’.