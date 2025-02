"Fs investirà cento miliardi nei prossimi dieci anni"

"Investiremo cento miliardi nei prossimi dieci anni per tutto il gruppo Fs, il 62% di questi riguardano le infrastrutture di rete, con un impatto che vale 2,3 volte sul Pil italiano: siamo la prima stazione appaltante del Paese, ma generiamo tantissimo indotto". Lo ha detto ieri l’amministratore delegato del Gruppo Fs, Stefano Antonio Donnarumma, spiegando che i problemi di scarsa puntualità dei treni sarebbero legati alla "sovrapposizione tra investimenti ordinari e quelli del Pnrr". Con i famosi 1.200 cantieri "di cui 500 per manutenzione e 700 per le nuove opere". Di questi, sono i primi a causare "maggiori disagi", ha aggiunto, perché impattano sulla linea già esistente. Ma sono necessari anche per la vetustà di molte tratte.

Altro tema: il traffico. "Nel 2017 viaggiavano sulla rete ad alta velocità 306 treni al giorno, oggi sono 400", ha proseguito Donnarumma, con numeri su tutta la linea "tra i 9mila e 10mila mezzi al giorno". Bisognerà "decongestionare" alcune tratte e "stazioni nodo", ha chiarito l’ad, "spostando una parte dei treni o accorpandoli". Ragione di ulteriori disagi negli ultimi mesi sono stati gli scioperi: proprio ieri è arrivata la revoca di quello previsto per il weekend, proclamato dai sindacati di base.

Red. Eco.