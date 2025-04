Fs, investimenti record nel 2024. Il fatturato vola a 16,5 miliardi

Prima i risultati: "Con oltre 17,5 miliardi di euro di investimenti tecnici, il livello più alto mai raggiunto nella storia del Gruppo, e ricavi operativi saliti a 16,5 miliardi di euro, abbiamo dimostrato una capacità esecutiva straordinaria, sostenuta anche da una gestione efficace dei fondi Pnrr, di cui siamo tra i principali attuatori". Poi gli scenari da qui ai prossimi quattro anni: "Il Piano strategico 2025–2029 prevede oltre 100 miliardi di euro di investimenti per sostenere un processo di profonda trasformazione industriale, orientato al potenziamento delle infrastrutture, al miglioramento della qualità del servizio, alla crescita sostenibile e al rafforzamento della presenza internazionale". Stefano Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs, commenta così, al termine del cda, i dati di bilancio appena approvati.

Ferrovie dello Stato chiude il 2024 con investimenti tecnici record e ricavi a oltre 16 miliardi e con una perdita di 208 milioni a fronte di un risultato positivo pari a 100 milioni rispetto all’anno precedente a causa di partite non ricorrenti dovute "a variazioni di perimetro di consolidamento e a maggiori oneri finanziari a servizio del debito". Fedele alla sua mission di spina dorsale dello sviluppo infrastrutturale del Paese, Fs si candida come volano per nuovi progetti e in quest’ottica si leggono i 12 miliardi del Pnrr già spesi dalle Ferrovie ("un valore superiore alla pianificazione prevista", sottolinea Donnarumma) per un complesso di gare già assegnate pari a 15,2 miliardi.

Quanto ai conti, "i ricavi operativi segnano un nuovo massimo storico, con performance in crescita in tutti i segmenti di business, in particolare nel trasporto passeggeri – rimarca Donnaruma – e si confermano positivi anche i principali indicatori economici". L’ebitda si è posizionato a circa 2,2 miliardi di euro (+1%), in linea con il 2023, a conferma della solidità dei risultati operativi del Gruppo; l’ebit si è attestato a 343 milioni di euro (+1,5%). La posizione finanziaria netta è salita a oltre 13 miliardi di euro (+2,3 miliardi rispetto allo scorso anno), con l’obiettivo, precisa Fs, di "supportare il piano di sviluppo e ammodernamento principalmente attraverso strumenti di finanza sostenibile". Non solo: "In un contesto economico complesso – continua l’amministratore delegato – il Gruppo Fs continua a rafforzare il proprio ruolo strategico per il Paese, mantenendo una solida struttura patrimoniale e finanziaria e contribuendo fortemente allo sviluppo occupazionale, con oltre 9.700 nuove assunzioni nel 2024".

Quello passato, conclude l’ad, "ha rappresentato un anno di conferma della solidità e della centralità del Gruppo Fs", impegnato anche "nella decarbonizzazione, nella gestione efficiente delle risorse e nella promozione dell’inclusione, sostenuti da strumenti di finanza sostenibile e da una visione di crescita responsabile".