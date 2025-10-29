Mercoledì 29 Ottobre 2025

29 ott 2025
ANTONIO PETRUCCI
Economia
Frodi su internet, nel 2024 quasi 900mila italiani truffati

Il danno complessivo ammonta a 630 milioni di euro. I consumatori hanno subito attacchi soprattutto legati alla richiesta di prestiti

Aumentano le truffe online

Aumentano le truffe online

Roma, 29 ottobre 2025 – Crescono i raggiri su internet. I consumatori hanno subito attacchi soprattutto legati alla richiesta di prestiti. Due focus di Crif e Facile.it fanno il punto sul fenomeno in crescita per importi e casistiche. I prestiti personali sono stati nel 2024 quelli più colpiti dalle frodi creditizie. Sono stati quasi 900mila (894.000) gli italiani vittime di truffa o di tentativi di frode mentre erano alla ricerca di un prestito personale. E il boom dell’e-commerce e del compra ora paga dopo digitale segna un netto incremento anche nei tentativi di truffa.

I dati sulle truffe digitali

Per gli esperti di facile.it il danno medio è intorno ai 740 euro, mentre si stima che il danno complessivo ammonti a ben 630 milioni di euro. I canali più utilizzati sono stati i finti call center (49%) e le false email (36%). Per l’osservatorio Crif invece l’importo medio delle frodi, supera i 4.800 euro, con un incremento del 3,2%. Nel nostro Paese le frodi creditizie da furto d’identità causano un danno complessivo annuo di quasi 150 milioni di euro. L’età media delle vittime è di 41-50 anni e risulta la più colpita dalle frodi creditizie (22,1%). Tra i beni che sono acquistati con metodi frodatori, oltre il 10% riguardano spese per la casa. Per l’osservatorio CRIF, infine, cresce l’importo medio frodato: (+3,2%), mentre il valore complessivo dei danni causati rimane pressoché stabile, nonostante il leggero calo del numero di frodi rilevate (-4,6%), a conferma di una tendenza verso danni economici medi sempre più rilevanti.

Le frodi più perpetrate

Secondo l’Osservatorio Crif, si assiste a una diminuzione dei casi di frode di piccolo importo: le frodi sotto i 1.500 euro rappresentano il 20,2% del totale, in calo del 30% rispetto all’anno precedente. La spiegazione è nell’intenzione dei criminali di puntare a valori sempre più consistenti. Nel report si evidenzia un incremento di attacchi nella fascia 1.500-3.000 euro (+11,3%) e, soprattutto, si registra quasi un raddoppio (+92,7%) dei casi tra i 3.000 e i 5.000 euro, che giungono a rappresentare il 15,2% del totale. Al contrario, le frodi tra i 5.000 e i 10.000 euro sono in lieve calo (-6,2%), mentre aumentano sensibilmente anche quelle oltre i 10.000 euro (+29,4%). Solo le frodi sopra i 20.000 euro mostrano una flessione (-12,1%), segno che i colpi più eclatanti restano meno frequenti, ma le perdite complessive restano ingenti. Il prestito finalizzato si conferma la forma di finanziamento più colpita, anche se la sua incidenza continua a ridursi (34,4% dei casi, -23,8% rispetto al 2023). Tuttavia, l’importo medio delle frodi su prestiti finalizzati cresce in modo significativo (+16,7%), attestandosi a quasi 7.000 euro. In forte crescita i casi di frode su prestiti personali (+65,9%), che ora rappresentano oltre un quarto del totale e hanno un importo medio superiore ai 16.600 euro, segno che i frodatori cercano prodotti finanziari più flessibili. Le frodi su carte di credito, incluse le revolving, sono in calo (-11,2%), mentre si conferma la crescita delle truffe legate alle formule “Buy Now, Pay Later” (BNPL) che, pur restando residuali (5,7% del totale), riflettono il boom dell’e-commerce e la sua maggiore esposizione ai rischi digitali. I più colpiti dalle frodi sono gli acquisti degli elettrodomestici (28,7% dei casi) seguono poi il comparto auto-moto (9,6%), elettronica/informatica/telefonia (5,4%), l’arredamento (5,2%) e immobili/ristrutturazione (5,0%), per cui se si guarda al complesso della voce spese per la casa si arriva al 10,2%. Ma le frodi non si fermano, rispetto al 2023 è stata registrata una crescita delle frodi per la tipologia consumi (+64%), che includono anche abbigliamento sportivo e beni di lusso, e quelle sugli elettrodomestici (+8,7%). Al contrario, si registra una contrazione delle frodi su auto/moto (-14,6%), spese per la salute (-15%) e arredamento (-6%). Da segnalare il forte aumento delle frodi sulle spese professionali (+51,5%), che comprendono l’avvio di attività, corsi e formazione.

Profilo delle vittime e mappa delle frodi in Italia

La maggioranza delle vittime continua a essere rappresentata dagli uomini, che costituiscono il 64,9% del totale. In lieve diminuzione invece i casi che colpiscono le donne (-3,6% rispetto al 2023). Sull’incidenza delle frodi rispetto al credito effettivamente erogato, sono i giovani tra i 18 e i 40 anni a risultare più vulnerabili, mentre gli over 50, pur beneficiando di un accesso al credito più ampio, mostrano una minore incidenza di frodi, a conferma di comportamenti generalmente più prudenti. A livello territoriale, Lombardia, Campania, Sicilia e Lazio si confermano le regioni con il maggior numero di casi, seguite da Puglia e Piemonte. La Lombardia, in particolare, registra una crescita significativa (+6,3%), consolidando la sua posizione di regione più colpita, mentre la Campania supera la Sicilia grazie a un incremento dell’1,9%. Le Marche si distinguono per il maggiore aumento percentuale (+28,9%), pur rappresentando ancora una quota limitata del totale, mentre Emilia-Romagna (+20,9%) e Umbria (+9,7%) mostrano anch’esse un trend in crescita. Al contrario, Valle d’Aosta, Basilicata e Calabria vedono una netta diminuzione dei casi, con cali superiori al 15%.

