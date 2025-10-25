Franco Massi confermato per la terza volta segretario generale della Corte dei conti

Roma, 25 ottobre 2025 – La continuità, se e quando coincide con l’efficienza, diventa un valore. Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha confermato per la terza volta Franco Massi nel ruolo di Segretario generale dell’Istituto, rendendolo così il più longevo dal dopoguerra alla guida della macchina amministrativa della Magistratura contabile. Marchigiano, classe 1964, formatosi alla Scuola Militare “Nunziatella” e poi Ufficiale della Guardia di Finanza per quattordici anni prima di intraprendere la carriera di magistrato – che dura ormai da ventotto anni – Massi ha impresso alla Corte dei conti una decisa accelerazione verso la modernità gestionale e "si è rivelato un vero e proprio manager pubblico, che negli ultimi 8 anni ha reso la macchina amministrativa della Corte dei conti un benchmark di riferimento assoluto per l'intera Pubblica amministrazione italiana".

Sotto la sua guida, la Corte ha conosciuto una stagione di rinnovamento organizzativo, digitalizzazione dei processi e valorizzazione del capitale umano. Non solo burocrazia virtuosa, ma anche attenzione al benessere delle persone. È infatti sua l’intuizione del Poliambulatorio Montezemolo, centro sanitario interno alla Corte dei conti oggi indicato dai ministri Guido Crosetto e Orazio Schillaci come modello da replicare nella Sanità militare e in quella pubblica. Un progetto che ha dato corpo a un welfare aziendale di livello, raro nel pubblico impiego. Massi è revisore contabile e Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nominato magistrato della Corte dei conti nel 1997, è stato magistrato addetto al Servizio Informatica della Corte dei conti, membro della Giunta esecutiva dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, Direttore della Segreteria del Consiglio di presidenza e Capo di Gabinetto del Presidente della Corte dei conti, ed ha svolto le funzioni di Delegato al controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e sulla gestione finanziaria dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Dal 2000 ad oggi ha svolto vari incarichi extra-giudiziari di alta consulenza tecnico-giuridica, fra i quali, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero delle Comunicazioni, il Dipartimento per l’innovazione e la tecnologia, il Comune di Roma Capitale, il Ministero dell’Ambiente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato, inoltre, Direttore dell’Ufficio per il programma di Governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo di Gabinetto del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, Segretario Generale del C.N.E.L., Vice Segretario generale della Difesa e membro effettivo del Collegio sindacale di CONSAP S.p.A.