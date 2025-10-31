Francis Ford Coppola e il patrimonio milionario in fumo per un sogno chiamato ‘Megalopolis’

Roma, 31 ottobre 2025 – ​C’è un paradosso doloroso e meraviglioso che definisce la carriera di Francis Ford Coppola: è il regista che ha plasmato i miti americani, eppure è l’artista che più di tutti ha sfidato, e perso, contro il sistema di Hollywood. ​Dopo aver firmato capolavori titanici come ‘Il Padrino’ e l’allucinazione febbrile di ‘Apocalypse Now’, opere nate da un rischio economico e psicologico enorme, il Maestro è tornato alla carica. La sua ultima, monumentale ossessione si chiama ‘Megalopolis’, un sogno coltivato per decenni, un’epopea futuristica che rifiutava il compromesso degli studios. Così come il fuoco della sua stessa visione esige, Coppola ha fatto l'unica cosa possibile per non piegare il progetto a logiche a lui estranee: ha messo in gioco la sua fortuna personale.

Un progetto da 120 milioni di dollari

​Oltre 120 milioni di dollari, investiti di tasca propria, per assicurarsi l’unica cosa che conta per un vero visionario: la libertà creativa assoluta. ​Purtroppo, la visione totale ha presentato il suo conto. Di fronte a un incasso internazionale di circa 14 milioni di dollari appena, il gesto di Coppola di mettere all’asta i suoi orologi di lusso ha dato la portata di quanto importante fosse il suo progetto, un esborso che dà il segno tangibile del sacrificio dell’artista. Come ha lui stesso affermato, si tratta del tentativo “di tenere a galla la nave” della sua produzione.

​Il precedente di Costner: eroi o folli?

​Questo gesto di sfida non è però isolato. Solo pochi anni fa, un altro iconico sognatore di Hollywood, Kevin Costner, ha compiuto un passo simile. Per finanziare la sua ambiziosa saga western in quattro parti, ‘Horizon: an American saga’, Costner ha messo sul piatto una cifra enorme, ipotecando le sue proprietà per investire decine di milioni di dollari nel progetto. Anche lui, come Coppola, ha cercato di bypassare il sistema, determinato a raccontare la sua America con i suoi tempi e le sue regole. ​La storia di Costner è ancora in divenire, con le prime uscite cinematografiche che faticano a coprire i costi, ma l'atto fondativo è lo stesso: la scommessa totale sulla propria arte, costi quel che costi. Sia Costner sia Coppola incarnano l'eroismo della Nuova Hollywood, quella generazione di registi che ha rivendicato il diritto di essere autori, non semplici esecutori. Ma mentre ‘Apocalypse Now’ alla fine portò gloria e soldi (dopo un fallimento iniziale), oggi l’aria è diversa. Il rischio non è più il preludio del trionfo, è semmai il costo di fare arte in un'epoca dominata dal calcolo. Un diritto del resto che Coppola aveva già esercitato nel 1981, quando il progetto di ‘Un sogno lungo un giorno’, costato 25 milioni di dollari, lo mandò in fallimento, con incassi di appena 600mila dollari. In quel caso, il film musicale con Teri Garr e Frederic Forrest lo portò a dichiarare debiti per circa 100 milioni di dollari, con la conseguenza che il regista dovette vendere gli Zoetrope Studios, un centro di produzione indipendente che lui stesso aveva fondato a San Francisco negli anni ‘70.

​Dal Cilento con amore

​Mentre Hollywood conta i debiti e valuta i fallimenti, un gesto di amore puro e incondizionato si leva dall'Italia, dal cuore del Cilento. Nella città di Agropoli, il cinema locale ha risposto all'appello emotivo lanciato dal Maestro, organizzando una giornata speciale in suo onore. Non è solo una proiezione di ‘Megalopolis’, ma un vero e proprio atto di solidarietà: un evento con studenti e pubblico, pensato come una raccolta fondi per dare un sostegno concreto a Coppola in questo momento di difficoltà economica. È il cinema italiano che dice "grazie" al regista, dimostrando che l'arte, a volte, merita di essere difesa e sostenuta non solo con gli applausi, ma con l'affetto e con l'aiuto tangibile di una comunità che riconosce la grandezza al di là del box office. Un segnale toccante di fiducia nel visionario. ​Francis Ford Coppola, a quasi 87 anni, dimostra che la sua sete creativa non è mai stata saziata. Nonostante le difficoltà economiche che lo hanno costretto al sacrificio personale, l'unica cosa che non ha mai venduto è la sua visione. Ed è questa ostinazione, questa fedeltà al cinema come atto sacro e personale, che ci lega indissolubilmente al suo mito. È per questo che, anche nell'epoca dei franchising, Coppola rimane l'ultimo, magnifico, incosciente sognatore.