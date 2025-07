Francesco Possati, terza generazione in Marposs: “L’esordio in azienda? Mi hanno mandato in Cina”

Roma, 23 luglio 2025 – Racconta Francesco Possati, vicepresidente della bolognese Marposs, che suo nonno Mario, per tutti semplicemente ‘l'ingegnere’, quando avviò la sua carriera di imprenditore non aveva ben chiaro cosa avrebbe prodotto, ma semplicemente che avrebbe fatto un'impresa. In realtà il suo primo brevetto, una macchina per la misurazione e il controllo durante la rettifica, è ancora oggi il cuore dell'azienda. Il loro lavoro è invisibile ai più eppure ce lo abbiamo sotto gli occhi tutti ogni giorno. Un esempio? “Non c'è automobile che ci vediamo passare davanti – spiega Francesco Possati – che non abbia al suo interno dei pezzi la cui conformità è stata controllata da una delle nostre macchine”.

Francesco Possati, Vicepresidente Marposs, si racconta a Money Vibez Stories

Francesco Possati, terza generazione in azienda, è stato ospite ai microfoni di Money Vibez Stories, il vodcast di Quotidiano Nazionale che ogni mercoledì racconta la storia di un manager e di un imprenditore attraverso la sua stessa voce. Avvocato e non ingegnere, Possati racconta il suo ingresso nell'azienda di famiglia, avvenuto nella filiale cinese. “Credo sia stata una prova a cui mio padre e il management mi hanno sottoposto – sorride –. Io venivo dagli studi legali milanesi: quando ho capito che era giunto il momento di entrare in Marposs mi sono ritrovato a imparare tutto dall'inizio, in un posto nuovo e lontanissimo da casa. Un modo per insegnarmi a cavarmela, ma anche per mettermi al riparo dal loro sguardo e permettermi di testare con più serenità le mie capacità”. Ha funzionato. “Al mio ritorno ero pronto”.

Francesco tiene il tesserino e i biglietti da visita del nonno, per tutti semplicemente l'ingegnere, che negli anni ‘50 fondò l'azienda e che non ha potuto conoscere se non da molto piccolo. “Sono oggetti che uso come guida – racconta –. Ci parlo e sento che mio nonno è al mio fianco nelle scelte quotidiane. Oggi so che avrebbe approvato le mie scelte. Tutte tranne una: avrebbe preferito che io avessi fatto ingegneria…”