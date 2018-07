Sergio Marchionne, 14 anni in Fca. Tutte le foto

Economia

Sergio Marchionne è morto. Il manager, 66 anni, si è spento a Zurigo, dove era stato ricoverato alcune settimane fa in seguito a un intervento. "E' accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato", le prime parole del presidente di Fca, John Elkann, che nei giorni scorsi aveva scritto una toccante lettera ai dipendenti del gruppo. Marchionne verrà ricordato come l'uomo che ha cambiato per sempre il volto della Fiat, di cui ha preso le redini 14 anni fa quando era sull'orlo del fallimento. Da quel momento è riuscito a trasformare in un player globale un'azienda che affondava le proprie radici in una storia secolare che parte dalla Torino dei Savoia, e che ora prende le forme di una multinazionale con testa in Piemonte, sede legale in Olanda, cuore pulsante negli Usa, domicilio fiscale nel Regno Unito, e impianti anche in Sud America, Europa, Medio Oriente, Cina. Oggi il gruppo punta a chiudere il 2018 con quasi 7 milioni di immatricolazioni, un traguardo impensabile senza i marchi Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, portati in dote con il l'operazione Fca. Le foto nei box Ferrari, gli incontri con Obama e poi Trump, la cravatta indossata per la prima volta dopo tanto tempo. Ecco alcuni momenti significativi