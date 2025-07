Formaggi, pasta, vino e cibi mediterranei. L’Sos delle associazioni: "Aumenti esagerati"

C’è preoccupazione nell’economia italiana, soprattutto per le categorie più coinvolte, dopo la lettera di Trump alla Ue e che ha fissato i dazi al 30% sui prodotti dell’Ue.

Primo tra tutti l’agroalimentare, per il quale queste tariffe sarebbero "un colpo mortale", non usa mezzi termini il presidente di Coldiretti Ettore Prandini (foto) "Con il dazio al 30% – specifica infatti –, le tariffe aggiuntive per alcuni prodotti simbolo del Made in Italy arriverebbero al 45 per i formaggi, al 35 per i vini, al 42 per il pomodoro trasformato, al 36 per la pasta farcita e al 42 per marmellate e confetture".

Durissimo anche Stefano Berti del Consorzio Grana Padano: "La decisione di Trump equivale ad una dichiarazione di guerra economica: da oggi l’Europa non può più considerarlo un competitor, ma così diventa un nemico".

Non se la passano meglio i vini: "È una situazione da allarme rosso – spiega Angelo Radica, presidente dell’Associazione Città del Vino –. II 30 per cento di dazio sul vino è un livello intollerabile. Vi va peraltro sommata anche la svalutazione del dollaro".

Secondo Luca Sburlati di Confindustria Moda, siamo di fronte a una "minaccia seria per l’industria italiana già colpita da tariffe elevate sui prodotti". L’ad di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, infine, suona la carica: "Non cedere all’ennesima provocazione, che si spera abbia il significato di una nuova mossa negoziale, ma continuare a trattare mantenendo i nervi saldi".