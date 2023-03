Cos'è un Fondo sovrano proposto dalla Meloni per sostenere le imprese italiane

L'economia e la difesa delle imprese. Sono due temi al centro degli interventi del presidente del consiglio, Giorgia Meloni che sta partecipando al Consiglio europeo straordinario che vede l'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Giorgia Meloni a Bruxelles

Un contesto nel quale la premiar italiana ha rilanciato l'idea di un Fondo sovrano che possa permettere all'economia nazionale di alimentarsi anche in un contesto di allentamento degli aiuti di Stato chiesto dall'Europa. Ma cos'è un Fondo sovrano? Come funziona?

"Continuiamo a ritenere che immaginare un fondo sovrano per sostenere le imprese e lavorare sulla piena flessibilità dei fondi esistenti debbano esser questioni da mettere sul piatto nel momento in cui alcuni che hanno uno spazio fiscale maggiore chiedono un allentamento sugli aiuti di Stato", ha detto la Meloni a margine del Consiglio europeo. "Noi abbiamo sicuramente un enorme bisogno di difendere la competitività del nostro sistema. "Bisogna aiutare il nostro sistema produttivo in maniera tale da non creare disparità all'interno del mercato unico e quindi, per esempio, continuiamo a ritenere che immaginare un fondo sovrano per sostenere le imprese, lavorare sulla piena flessibilità dei fondi esistenti debbano essere questioni da discutere e da mettere sul piatto".

I "Fondi di investimento - si legge sull'enciclopedia Treccani - sono posseduti direttamente da Stati sovrani; operano su scala mondiale e sono costituiti da strumenti finanziari come obbligazioni, azioni e beni patrimoniali. Nati spesso per promuovere lo sviluppo economico, sociale e produttivo, vengono detenuti da quei paesi che hanno aumentato le loro riserve valutarie negli ultimi decenni".

Le entrate derivano prevalentemente da surplus commerciale e/o valutario connesso con la bilancia dei pagamenti, le riserve valutarie, il ricavo da vendite di risorse (materie prime, fonti energetiche come petrolio e combustibili...) ed eccedenze fiscali.

Lo scopo di un fondo sovrano è fare investimenti per accumulare risorse (nel breve e, in particolare, nel lungo periodo) da destinare poi al finanziamento di alcune operazioni/attività che siano esse a scopo sociale o economico/finanziario.

I fondi possono essere acquistati (partecipazioni) attraverso uno dei seguenti canali: banche online o agli sportelli bancari, tramite promotori finanziari o consulenti indipendenti.