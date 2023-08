Cos’è il Fondo Monetario Internazionale

Quando si parla del Fondo Monetario Internazionale (FMI), si fa riferimento ad un’organizzazione internazionale pubblica avente carattere universale che persegue il principale scopo di controllare l’inflazione e, allo stesso tempo, garantire che gli scambi commerciali vengano compiuti. Questa organizzazione è composta nello specifico da 190 Paesi del mondo e dai loro governi insieme alla Banca Mondiale del Bretton Woods. Quest'ultima denominazione fa riferimento, nello specifico, alla località in cui, il 27 dicembre 1945, venne creata l’organizzazione dai primi 44 Paesi che vi aderirono.

Fondo Monetario Internazionale, cos’è

Così come in parte già accennato, il Fondo Monetario Internazionale è un’organizzazione all’interno della quale i Paesi membri stabiliscono delle regole che mirano a disciplinare le relazioni commerciali tra gli Stati. Al momento della sua istituzione, nel 1945, l’obiettivo degli Stati fondatori era quello di ricostruire l’Europa e l’economia mondiale a seguito della Seconda guerra mondiale. Si cercava, più nello specifico, di evitare che potesse ripetersi la Grande depressione degli anni ‘30 del secolo scorso. In quel momento i primi a credere fortemente nel Fondo Monetario Internazionale furono soprattutto gli Stati Uniti che investirono ben 2.750 milioni di dollari nell’organizzazione. Proprio per questo motivo la sede dell’organizzazione è a Washington. L’obiettivo di evitare una nuova pesante recessione dei fondatori viene perseguito anche oggi dai Paesi membri del Fmi che, per questo, punta a garantire la stabilità del sistema e aiuta, con l’erogazione dei finanziamenti, gli Stati in maggiore difficoltà.

La composizione del Fondo Monetario Internazionale

Il Fondo Monetario Internazionale è composto da 190 Paesi e dai loro governi ed è strutturato in tre organi principali: Consiglio dei governatori, Board of governors, ovvero l’assemblea degli azionisti. Si tratta del principale organo decisionale dell’organizzazione, all'interno del quale ogni Paese membro ha un rappresentante. Solitamente si tratta del ministro dell'Economia e delle Finanze o del governatore della Banca centrale dello Stato; Comitato finanziario e monetario internazionale. È l’organo consultivo del Fmi composto da 24 membri che sono nominati direttamente dal Consiglio dei governatori; Consiglio di amministrazione, Executive board, che si occupa della gestione ordinaria e quotidiana del Fondo Monetario Internazionale. In merito agli organi del Fmi è possibile aggiungere che, malgrado siano previste diverse maggioranze, il Consiglio di amministrazione non decide quasi mai per voto, ma lo fa per consenso. Entrando più nel dettaglio, è previsto un sistema proporzionale sui diritti di voto che fa riferimento al numero delle quote sottoscritte da ciascun Paese. Queste quote, inoltre, vengono calcolate in relazione ad alcuni indici che riflettono l’economia del Paese interessato (Pil, transazioni di conto corrente, riserve ufficiali) e sono espresse in Dsp, cioè Diritti speciali di prelievo.

L’Italia, ad esempio, ha attualmente una quota pari a 15,07 miliardi di Dsp, cioè circa il 3,21% del totale. Con questa quota si ha diritto a 152.158 voti, ovvero il 3,02%. Sul sistema delle quote è importante ricordare anche che tali percentuali non sono fisse, ma sono soggette a revisioni costanti da parte del Fmi. Infine, in relazione ai 190 Paesi che compongono il Fondo monetario internazionale, è possibile dire che si tratta degli Stati che fanno parte dell’Onu, Organizzazione delle nazioni unite, con l’esclusione di alcuni Stati come Cuba, il Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Corea del Nord.

Le funzioni del Fondo Monetario Internazionale

In precedenza abbiamo già accennato al fatto che tra le principali funzioni del Fmi c’è la volontà di evitare i fallimenti degli Stati e, di conseguenza, le crisi che ne deriverebbero in un’economia fortemente globalizzata come quella attuale. Naturalmente, le funzioni del Fondo Monetario Internazionale non si limitano solo a questo aspetto. Così come previsto dall’articolo 1 dell’Accordo istitutivo, l’organizzazione ha degli obiettivi principali, quali: - la promozione di una cooperazione monetaria internazionale; - la facilitazione dell’espansione del commercio internazionale; - la promozione della stabilità e dell’ordine dei rapporti di cambio evitando svalutazioni competitive; - l’aumento della fiducia agli Stati membri rendendo disponibili, con adeguate garanzie, le risorse generali del Fondo per affrontare difficoltà della bilancia dei pagamenti; - la riduzione della durata e del grado di squilibrio delle bilance dei pagamenti degli Stati membri al fine di evitare la svalutazione delle economie nazionali.

Per stabilizzare la macroeconomia mondiale, mantenere alta la fiducia dei mercati e controllare l’inflazione, il Fondo Monetario Internazionale segue principalmente tre strategie: - un monitoraggio costante dell’economia globale e delle economie interne dei suoi diversi Stati membri; - l’erogazione di finanziamenti vantaggiosi ai Paesi in maggiore difficoltà; - l'individuazione, quanto più preventiva possibile, di eventuali fattori che possano ledere alla stabilità degli Stati. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile adottare delle politiche correttive adeguate alle diverse esigenze.

Fondo Monetario Internazionale, come viene finanziato

Per svolgere le importanti funzioni cui è chiamato, il Fondo Monetario Internazionale ha bisogno di risorse economiche che l’organizzazione reperisce in vari modi. La prima è più impattante fonte di finanziamento del Fmi è rappresentata dalle quote contributive che vengono versate da ciascuno Stato dal momento dell’adesione al Fondo. Queste devono essere per il 75% in valuta nazionale del Paese e, per il restante 25%, in diritti speciali di prelievo, special drawing rights.

Le quote di ciascun Paese riflettono le sue dimensioni così come il peso della sua posizione finanziaria all’interno dell’economia mondiale. Inoltre, queste contribuzioni non restano mai uguali nel tempo, ma si adeguano ai cambiamenti del mercato, con l’organizzazione che regolarmente effettua delle revisioni di carattere generale delle quote. Ci sono poi gli accordi di prestito che vengono raggiunti tra il Fondo monetario internazionale e gli Stati membri con lo scopo principale di offrire assistenza finanziaria in base a quanto previsto dall’art. 7 dello statuto. E ancora, il Fmi ha un’altra importante fonte di finanziamento nella vendita delle sue disponibilità di oro, bene di cui è il terzo detentore al mondo, dietro a Stati Uniti d’America e Germania. Infine ci sono i tassi di interesse che il Fondo applica sui prestiti erogati agli Stati membri. Questa fonte di finanziamento, più nel dettaglio, viene impiegata dall’organizzazione per le spese operative come, ad esempio, gli stipendi del personale.