‘Fondo dote famiglia', 30 milioni in manovra. A chi spetta e come si può usare

Roma, 14 dicembre 2024 - Un 'Fondo dote famiglia' con uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2025 per il rimborso di spese per le attività sportive o ricreative extrascolastiche per i figli tra i 6 e 14 anni per famiglie con Isee sotto i 15mila euro. E' quanto si legge in una bozza di un emendamento del governo alla manovra che circola tra i parlamentari a margine dei lavori della commissione Bilancio alla Camera. Il fondo finanzia attività "in favore delle Associazione e Società sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD)" e "enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)".

Il fondo viene creato per sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici nel 2025.

Una corsa di bambini

A chi spetta

Il fondo potrà essere utilizzato in favore delle attività di ciascuno figlio a carico, con un'età compresa tra i 6 e i 14 anni delle famiglie con un reddito con Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Il contributo è alternativo ad altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per tali prestazioni.

La misura ricalca una delle modifiche avanzate da Fratelli d'Italia che proponeva un bonus da 500 euro per ogni figlio under 14 per l'apprendimento delle lingue straniere, attività culturali, turistiche, artistiche, musicali e sportive, nonché percorsi didattici. Ora però il novero delle attività si restringe, così come la platea dei beneficiari, che di fatto si perimetra sulle sole famiglie bisognose.