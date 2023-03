Polizze vita e fondi pensione, come scegliere quella giusta. La guida

Fondi pensione e assicurazioni, come orientarsi

Roma, 14 febbraio 2023 - Polizze vita, fondi pensione, assicurazioni: sono tanti i prodotti sul mercato che mettono insieme una componente finanziaria e un "servizio" o una "prestazione" aggiuntiva. Ma che cosa scegliere? E, in particolare, quale prodotto conviene di più? Ecco una piccola guida per i risparmiatori. Polizze vita Sono fra i prodotti più noti ma che, negli ultimi anni, si sono fortemente differenziati. Bisogna distinguere fra almeno cinque tipologie, ognuna con caratteristiche diverse. La polizza vita tradizionale prevede che, al termine di un determinato periodo fissato dal contratto, sia erogata una rendita oppure sia corrisposto il capitale maturato. In pratica è una vera e propria forma di investimento. La polizza caso morte, invece, garantisce all’assicurato un capitale a dei beneficiari nel caso venisse a mancare. In ogni caso, la somma verrebbe erogata anche a scadenza del contratto. Le polizze miste mettono insieme entrambe le caratteristiche precedenti, perché una parte del premio versato andrà a coprire il rischio morte mentre l’altra sarà investita e quindi godrà di una rivalutazione. Infine, ci sono le polizze più "finanziarie". Si chiamano "index linked" e di fatto sono legate ad un particolare indice di riferimento. Sono prodotti finanziari molto simili ai fondi di...