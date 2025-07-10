I fondi di caffè per ottenere un calcestruzzo green (e più resistente)

Produrre un calcestruzzo più resistente del 30% grazie ai fondi di caffè: è il progetto al quale sta lavorando con successo un team di scienziati del Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) di Melbourne, in Australia. Se i primi risultati saranno confermati, il loro lavoro potrebbe avere un doppio impatto a favore dell’ambiente. Vediamo perché...

Una soluzione contro due grandi problemi ambientali

Secondo alcuni studi, ogni anno vengono prodotti a livello mondiale ben 10 miliardi di chilogrammi di scarti di caffè, destinati per la maggior parte a finire nelle discariche: un impatto ambientale non da poco, perché lo smaltimento dei rifiuti organici porta all’emissione di grandi quantità di gas serra, tra cui metano e anidride carbonica, che com’è noto influiscono sul cambiamento climatico.

Parallelamente, l’espansione dell’edilizia a livello mondiale comporta una sempre maggiore richiesta di calcestruzzo e una conseguente sempre maggiore estrazione di sabbia naturale dai letti del fiume e dalle coste per un altro danno ambientale di livello planetario.

Dai fondi di caffè al biochar

“Con un approccio basato sull'economia circolare, potremmo evitare che i rifiuti organici finiscano in discarica e preservare al meglio le nostre risorse naturali, come la sabbia”, è stato il ragionamento degli scienziati australiani, che hanno illustrato in dettaglio il loro studio sul Journal of Cleaner Production.

In termini assoluti, i prodotti organici non possono essere aggiunti direttamente al calcestruzzo, perché rilasciano sostanze chimiche che ne indeboliscono la resistenza. Per riuscire nel loro intento, i ricercatori hanno allora riscaldato i fondi di caffè a oltre 350°C privandoli di ossigeno: si tratta di un processo chiamato pirolizzazione, che porta ad avere un carbone poroso e ricco di carbonio (il biochar) che riesce a incorporarsi nel calcestruzzo e lo rende anche più resistente.

La ricerca continua

Secondo il team australiano, la ricerca è solo all’inizio e va soprattutto valutata la durabilità a lungo termine del loro particolare calcestruzzo rispetto all’azione degli agenti esterni e ad altri fattori di stress. Ma i primi riscontri lasciano ben sperare e per questo si sta cercando il modo per riuscire a ottenere il biochar non solo dai fondi di caffè ma anche dal legno e da scarti alimentari come agricoli.

"La nostra ricerca è ancora nelle fasi iniziali, ma queste entusiasmanti scoperte offrono un modo innovativo per ridurre notevolmente la quantità di rifiuti organici che finiscono in discarica", ha affermato l'ingegnere del RMIT Shannon Kilmartin-Lynch.