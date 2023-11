Otto passi per la sostenibilità ambientale, economica, sociale: cento volumi di Guido Carli per la città di Caivano

Roma, 23 novembre 2023 – Otto relatori, altrettanti spunti operativi perché i tre aspetti della sostenibilità - ambientale, economica e sociale – possano viaggiare insieme. Sarà un documento il primo di una serie di contributi offerti al Governo e ai decisori politici dalla task force permanente di top manager e imprenditori che rappresenterà il lascito strutturale della Convention inaugurale della Fondazione Guido Carli dedicata a “Sostenibili futuri. Guida visionaria al domani che vogliamo”, in programma il 1° dicembre alle 17.30 a Roma nella Sala della Regina della Camera dei deputati.

La Convention è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il riconoscimento è stato consegnato a Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli, destinataria inoltre di un rilevante messaggio sulla sostenibilità di Papa Francesco attraverso una lettera firmata dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede.

"Sono onorata di queste illustri attestazioni – commenta Liuzzo – perché testimoniano la portata del tentativo che mettiamo in campo, nel solco di Guido Carli: garantire che l’obiettivo della tutela dell’ambiente sia saldamente ancorato alla crescita e al lavoro, come avrebbe voluto lo statista. È un equilibrio faticoso da trovare, oggi che il pianeta è sconvolto dalla crisi climatica, da nuove guerre e da minacce ibride e insidiose. Ci sono richiesti rigore e senso di responsabilità, visione e speranza nelle nuove generazioni, umiltà e attenzione agli ultimi: i valori che mio nonno mi ha insegnato e che cerchiamo di tramandare. Per questa ragione, con la Convention inaugureremo un nuovo corso della Fondazione, nella direzione di progetti fattivi sul territorio a sostegno delle azioni di contrasto al disagio sociale e giovanile. Partiremo da Caivano, donando alla città cento volumi della biblioteca personale di Carli. Ringrazio sin da ora il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che interverrà a nome del Governo per ricordarci l’importanza della sicurezza come condizione essenziale dello sviluppo sostenibile. E ringrazio altresì la Commissione straordinaria di Caivano che sarà presente in sala. Dopo il Mondo nuovo e le Energie coraggiose, i Sostenibili futuri sono il traguardo per il quale dobbiamo chiamare a raccolta le forze migliori del Paese”.

Ad aprire i lavori della Convention sarà la Vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Dopo il saluto iniziale della Presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, interverrà, a nome del Governo, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. L’avvio del dibattito sarà affidato a Giampiero Massolo, Consigliere della Fondazione Guido Carli.

Nel panel, moderato dal Vicedirettore del TG5, Giuseppe De Filippi, otto relatori di altissimo profilo che andranno a comporre la task force: Paolo Barletta, Ceo & Founder Arsenale; Domitilla Benigni, Ceo e Coo Elettronica; Sergio Dompè, Presidente Dompè Farmaceutici; Luigi Ferraris, AD Ferrovie dello Stato Italiane; Andrea Illy, Presidente Illycaffè; Claudia Parzani, Presidente Borsa Italiana; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Alessandra Ricci, Amministratore Delegato Sace.

Il parterre della Convention sarà quello delle grandi occasioni. Corposa la presenza dei rappresentanti delle istituzioni: Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato, Francesco Paolo Figliuolo, Comandante del Covi e Commissario straordinario per la ricostruzione in Emilia-Romagna, i senatori Mariastella Gelmini, Simonetta Matone e Andrea Paganella, i deputati Federico Mollicone, Maria Elena Boschi, Michela Vittoria Brambilla e Matteo Colaninno (Presidente esecutivo Piaggio), Renato Brunetta, Presidente Cnel, accompagnato dalla moglie Titti, Francesco Di Nitto, Ambasciatore italiano presso la Santa Sede, e Michele Dall’Ongaro, Sovrintendente Accademia di Santa Cecilia. A sorpresa, torna Virginia Raggi, ex Sindaco di Roma. Presenti anche l’ex Presidente del Consiglio, Lamberto Dini, con la moglie Donatella Zingone, e l’Ambasciatore Umberto Vattani, ex Segretario generale del Ministero degli affari esteri. Per il mondo manageriale e dell’impresa ci saranno Luigi Gubitosi, Presidente Luiss, Bernardo Mattarella, AD Invitalia, Claudia Cattani, Presidente BNL BNP Paribas, Pasquale Salzano, Presidente Simest, Debora Paglieri, Presidente Paglieri SpA, Claudio Graziano, Presidente Fincantieri, Antonella Centra, Vicepresidente Esecutivo Gucci, e Fabiana Balestra, AD Renato Balestra Haute Couture, con Federica Balestra. In sala anche Luciano Fontana, Direttore Corriere della Sera, e Luigi Contu, Direttore Ansa.

L’appuntamento inaugurerà la stagione di attività 2023-2024 della Fondazione, che proseguirà con la tradizionale Lectio Magistralis a fine febbraio, tracciando il sentiero che culminerà a maggio 2024 con le celebrazioni per il 15° anniversario del Premio Guido Carli.