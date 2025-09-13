Focus Ue su Mediobanca-Montepaschi. E la Borsa brinda al successo dell’Opas

Le luci di Piazza Affari si accendono su Mediobanca e Montepaschi, mentre da Bruxelles arriva la conferma che l’operazione tra Rocca Salimbeni e Piazzetta Cuccia è sotto la lente della Commissione europea. Una sorveglianza che non sembra però frenare l’euforia dei mercati: nelle ultime quattro sedute Siena ha guadagnato il 13,5%, Mediobanca il 12,9%, dopo aver toccato il massimo storico a 22 euro (+3,4%). Il portavoce dell’esecutivo Ue, Thomas Regnier, ha precisato ieri che l’operazione viene monitorata "attentamente", con riferimento agli obblighi derivanti dalla ricapitalizzazione precauzionale del 2017 che aveva visto l’ingresso pubblico nel capitale di Mps. Una verifica "standard", volta a garantire che il percorso di Siena resti conforme agli impegni presi a suo tempo con l’Ue.

Sul mercato l’entusiasmo è palpabile. A Piazza Affari ieri Mediobanca ha chiuso a 21,82 euro, mentre Mps ha terminato a 8,29 euro, sfiorando i livelli dell’aumento di capitale 2022. L’Opas valorizza Piazzetta Cuccia 21,89 euro per azione, con un premio dello 0,33% rispetto ai valori di mercato. L’offerta pubblica di scambio lanciata da Mps ha raccolto il 62,3% del capitale della banca milanese, garantendo a Siena il pieno controllo di Mediobanca, l’attivazione rapida dei crediti fiscali e la possibilità di dispiegare appieno le sinergie industriali. Un risultato superiore alle attese, che ha convinto Deutsche Bank ad alzare per la seconda volta in una settimana il target price del Monte, ora a 11 euro. L’Opas non è però conclusa: dal 16 al 22 settembre sarà aperta una finestra supplementare per consentire agli azionisti rimasti alla finestra di aderire alle stesse condizioni.

Tra i top manager di Mediobanca proseguono le vendite: il presidente Renato Pagliaro ha ceduto 200mila azioni a un prezzo medio di 20,152 euro, incassando circa 4,1 milioni. Si tratta solo di una parte dei 2 milioni di titoli in portafoglio al manager, ma la vendita conferma che il suo percorso a Piazzetta Cuccia, iniziato all’età di 24 anni dopo la laurea alla Bocconi, è giunto ai titoli di coda.

Con Pagliaro altri manager di Mediobanca, coerentemente alla posizione assunta riguardo all’Opas, avevano deciso di vendere e non aderire al progetto di Siena: dall’ad di Mediobanca premier e Compass, Gian Luca Sichel, al segretario del cda, Massimo Bertolini, dal capo del legale, Stefano Vincenzi, alla responsabile delle risorse umane, Alexandra Young. L’ad Alberto Nagel resta il principale azionista interno con oltre 3,2 milioni di azioni, mentre il dg Francesco Saverio Vinci ne detiene 1,4 milioni.

Intanto Borsa Italiana ha annunciato che, dal 15 settembre, opzioni e futures su Mediobanca saranno ridenominati come derivati su Montepaschi, sulla base del rapporto di scambio definito sui prezzi di chiusura della seduta di ieri. Ora l’attenzione si sposta sulla governance: il cda di Mediobanca si dimetterà in blocco nella riunione del 18 settembre. Montepaschi, attraverso il comitato nomine, lavora a una lista che potrebbe includere profili interni o esterni e che andrà depositata entro i primi giorni di ottobre. Per Siena, la scommessa è diventare il perno di un nuovo polo bancario italiano.