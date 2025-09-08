"Flora", l'inganno digitale che sfrutta l'AI e viaggia su WhatsApp

Roma, 8 settembre 2025 – Il mondo delle frodi digitali si arricchisce di uno schema sempre più sofisticato che mira a colpire non solo il portafoglio, ma la fiducia stessa delle persone. La truffa “Flora” rappresenta la nuova frontiera del crimine online: una frode che si propaga principalmente attraverso WhatsApp e che, pur sembrando innocua, cela dinamiche di attacco molto più complesse e mirate.

Come funziona la truffa "Flora"

A un primo sguardo, il modus operandi appare quasi innocuo: un numero sconosciuto avvia una conversazione, presentandosi come un'amica o un conoscente che ha perso i contatti. Il nome più utilizzato in questo schema è, appunto, “Flora”. La conversazione, inizialmente, è disarmante nella sua semplicità: si chiedono informazioni generiche, si cerca di capire le abitudini e si instaura un rapporto di fiducia. Il tutto è gestito da un chatbot basato su intelligenza artificiale, capace di simulare una conversazione umana con una fluidità e una coerenza sorprendenti.

Il bot risponde in modo coerente e personalizzato, anche grazie all'uso di immagini e brevi messaggi vocali pre-registrati. La truffa, però, evolve rapidamente. Una volta che il “bot Flora” ha stabilito un contatto e raccolto informazioni sufficienti sulla vittima, la conversazione prende una piega più "personale". Il bot inizia a condividere le proprie passioni, in particolare quelle legate al mondo degli investimenti online o del trading. Il passo successivo è l'invio di un link a una falsa piattaforma di trading o a un sito di investimento. Questi siti, apparentemente professionali e credibili, sono in realtà delle “esche digitali” create per simulare il funzionamento di un vero mercato finanziario. La vittima, ingannata dalla presunta "amica" Flora e dalle promesse di facili guadagni, viene incoraggiata a versare piccole somme iniziali. Per rendere il gioco ancora più credibile, la piattaforma mostra guadagni fittizi e crescenti, inducendo l'utente a investire somme sempre maggiori.

Un'evoluzione del phishing tradizionale

Il culmine della truffa arriva quando la vittima, convinta di aver fatto un affare, tenta di ritirare i propri “guadagni”. A quel punto, subentrano i “costi di gestione”, le “tasse sui profitti” o altre scuse inventate per estorcere ulteriore denaro. Non appena la vittima si rende conto di non poter ritirare i propri fondi, il contatto con "Flora" svanisce e la piattaforma di investimento sparisce nel nulla, lasciando l'utente con una perdita economica significativa. La truffa “Flora” rappresenta un salto di qualità nel mondo delle frodi digitali. Non si tratta più solo di un'operazione di “phishing” tradizionale, ma di una frode complessa che unisce elementi di ingegneria sociale, intelligenza artificiale e tecniche di investimento fraudolento. L'aspetto più insidioso è l'uso di un bot per simulare l'interazione umana, rendendo difficile per la vittima riconoscere la natura fraudolenta della conversazione fin dall'inizio. Per difendersi da queste frodi, gli esperti di sicurezza informatica e le autorità raccomandano di non fidarsi mai di contatti sconosciuti che propongono opportunità di investimento non richieste. È fondamentale verificare l'identità del mittente, diffidare da promesse di guadagni rapidi e, soprattutto, non fornire mai dati personali o bancari a sconosciuti. La vigilanza e un sano scetticismo sono le armi più efficaci per proteggere i propri risparmi in un'era in cui anche l'intelligenza artificiale può diventare complice di truffe.