Ipotesi flat tax al 15% su straordinari, notturni e festivi: chi e quanto ci guadagna

Roma, 16 settembre 2025 – Nella prossima legge di Bilancio potrebbe entrare una misura che promette di incidere direttamente sulle buste paga dei lavoratori: una flat tax al 15% su straordinari, lavoro festivo e notturno. L’obiettivo dichiarato è semplice: far aumentare il netto percepito soprattutto da chi è chiamato con maggiore frequenza a lavorare oltre l’orario standard, nei weekend o di notte. Una risposta al caro-vita che punta a premiare l’impegno aggiuntivo e a incentivare la disponibilità al lavoro extra.

Oggi le ore straordinarie e le indennità per festivi e notturni sono tassate esattamente come il resto della retribuzione. Rientrano cioè nell’imponibile IRPEF e subiscono l’aliquota marginale corrispondente allo scaglione del lavoratore: dal 23% per i redditi più bassi fino al 43% per quelli più elevati, più addizionali regionali e comunali. Il risultato è che spesso il compenso extra netto risulta ridotto, al punto che molti dipendenti percepiscono come poco “conveniente” fare più ore.

L’idea in discussione è quella di assoggettare queste voci a un’imposta sostitutiva secca del 15%, in linea con quanto già avviene da anni per i premi di produttività (in quel caso fino a un tetto massimo e solo per determinate categorie di lavoratori). Restano da definire i dettagli: quali tipologie di ore verranno incluse, quali limiti di reddito verranno fissati e soprattutto quale sarà il tetto massimo annuale detassabile. Una misura senza limiti rischierebbe infatti di produrre un impatto pesante sul gettito, mentre con vincoli mirati il beneficio resterebbe più contenuto e selettivo.

Quale sarebbe l’effetto pratico della flat-tax al 15% sugli straordinari?

Nel caso di un operaio con 25mila euro lordi annui : 200 ore straordinarie l’anno pagate al 30% in più fruttano circa 3.900 euro lordi . Oggi, al netto delle imposte, restano circa 2.600-2.700 euro . Con la flat tax al 15% il netto salirebbe a 3.300 euro : un guadagno annuo di 600-700 euro .

: 200 ore straordinarie l’anno pagate al 30% in più fruttano circa . Oggi, al netto delle imposte, restano circa . Con la flat tax : un guadagno annuo di . Un impiegato con 45mila euro lordi annui: le stesse ore oggi valgono circa 2.400-2.500 euro netti. Con la tassazione agevolata salirebbero a 3.300: il vantaggio è di 800-900 euro.

Più alto è il reddito e più significativo è il risparmio in valore assoluto. Una dinamica che rischia di alimentare critiche sul piano dell’equità.

Il vantaggio più evidente è la crescita del potere d’acquisto: in un periodo di inflazione e salari fermi, vedere più netto in busta paga senza costi per le imprese sarebbe un segnale positivo. L’incentivo potrebbe ridurre la difficoltà di trovare personale disposto a coprire turni notturni o festivi, specie in settori critici come sanità, turismo, logistica. Ma i rischi non mancano. Innanzitutto il costo per lo Stato: una platea troppo ampia potrebbe significare centinaia di milioni di gettito in meno, con la necessità di individuare coperture certe. Poi c’è il tema della distribuzione: senza limiti di reddito, i maggiori benefici andrebbero a chi guadagna di più, mentre i redditi bassi avrebbero vantaggi minori in termini assoluti. Infine, la complessità applicativa: serviranno controlli per evitare che voci retributive vengano “spacciate” per straordinari con l’unico scopo di accedere alla tassazione ridotta.