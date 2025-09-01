La Flat Tax per ricchi stranieri: cos’è, importo, requisiti e impatto. Ecco come funziona

Roma, 1 settembre 2025 – L’Italia non è certo un paradiso fiscale secondo l’accusa del primo ministro francese, ma non per questo non presenta profili di vantaggio per i ricchi stranieri che trasferiscano la residenza fiscale nel nostro Paese. Introdotto nel 2017 dalla legge di Bilancio del governo Renzi Gentiloni, il regime fiscale agevolato - chiamato regime forfettario per neo-residenti - permette ai nuovi residenti fiscali, soprattutto ricchi stranieri o cittadini italiani rientrati dopo anni all’estero, di pagare una imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri anziché l’Irpef specifica dei loro Paesi di origine.

Importo dell’imposta

Fissata nel 2017 a 100.000 euro annui per il richiedente e 25.000 per ciascun familiare che lo segue. Da agosto 2024, il contributo è stato raddoppiato a 200.000 annui per i nuovi richiedenti, mentre i beneficiari già aderenti mantengono il vecchio importo. Il regime può essere valido fino a 15 anni e si rinnova tacitamente ogni anno.

I vantaggi fiscali inclusi

Il pagamento della flat tax copre esenzione dall’Irpef sui redditi esteri, dalle imposte sul patrimonio estero (IVIE e IVAFE) e dagli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW). Copre l’esenzione da imposte di successione e donazione su patrimoni esteri.

Requisiti per accedere al regime

Per aderire al regime non bisogna essere stati residenti fiscali in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti l’opzione. Bisogna trasferire in modo genuino la propria residenza fiscale in Italia. È possibile ottenere una “ruling” anticipata dall’Agenzia delle Entrate per confermare l’idoneità al regime: tempi medi circa 15–30 giorni per la preparazione, e 90 giorni (più eventuali 60) per la risposta.

Deroghe e casi particolari

Il regime non copre i redditi prodotti in Italia, che restano tassati con Irpef ordinaria (fino al 43 %). Esiste un’alternativa per i pensionati stranieri: una flat tax al 7 % sui redditi esteri, valida per chi si stabilisce in comuni del Sud Italia con meno di 20 000 abitanti, per un massimo di 9–10 anni, se non residenti in Italia nei 5 anni precedenti.

Impatto e adesioni

Entro il 2025, si stimano circa 3.600 nuovi aderenti al regime. Molteplici giornali stranieri, come come il Financial Times - segnalano l’arrivo massiccio di professionisti, manager finanziari e miliardari a Milano, attratti da questo regime (e altri incentivi) in un momento in cui il Regno Unito ha irrigidito il suo sistema“.