Roma, 1 giugno 2019 - Matteo Salvini vuole fortissimamente lo choc fiscale. "La relazione di Bankitalia – sostiene – ne conferma la necessità". E per lui "choc fiscale" vuol dire una cosa sola: flat tax al 15% almeno fino ai 50-65mila euro subito e in prospettiva flat tax per tutti. "L’obiettivo – dirà esplicitamente in serata in un comizio a Casoria – è che a fine mandato della Lega, ogni italiano paghi il 15% di tasse: non una lira di più, non una lira di meno".

Conscio della portata dirompente sugli elettori della classe media di una simile proposta, il M5s a sorpresa apre. Ma a una condizione: che non si tagli il welfare. Il che è come dire di fare altro deficit, ipotesi che la Lega non respinge, convinta che un taglio delle aliquote aumenterà, nel medio periodo, il gettito fiscale. Quanto al premier Conte, non ci sta a farsi calare dall’alto una simile proposta e in questa fase frena, se non altro per salvaguardare la sua funzione, o almeno provarci. Palazzo Chigi non vuole farsi tirare per la giacchetta. A chi gli chiede se vede di buon occhio una flat tax in deficit, il premier Conte replica così: "Non discuto adesso davanti ai giornalisti come si farà la flat tax: un progetto di flat tax non è ancora arrivato a Palazzo Chigi".

Se Tria troverà il modo e la maggioranza lo vorrà, il ‘come’ vuole deciderlo anche lui, magari facendo attenzione a non creare scaloni tra chi beneficerebbe della flat tax e chi no. Certo è che Salvini continua ad insistere e trova orecchie interessate. "La proposta della Lega di finanziare in deficit la flat tax – dicono nel pomeriggio fonti M5s – ci trova favorevoli. A maggior ragione se, come apprendiamo, Tria già condivide questa idea: ben venga il regime fiscale al 15% per i redditi fino ai 65mila euro". Ma di sicuro i pentastellati non sono disponibili tagliare il welfare. "Veniamo da anni di politiche di austerità che hanno scaricato sulle fasce più deboli i costi della crisi. Quell’epoca – dicono in una nota congiunta i membri delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera del M5s – è chiusa e archiviata. Reddito di cittadinanza e Quota 100 non si toccano. Ciò di cui l’Italia ha bisogno in questo momento è di ulteriori politiche espansive di rilancio economico. In questo senso vogliamo abbassare presto le tasse a famiglie e imprese e siamo sicuri che la Lega non voglia tagliare il welfare per finanziare la flat tax. Il governo vada avanti unito contro l’austerità".

Via libera condizionato, quindi. Ma le opposizioni da parte loro gridano allo scandalo. "Per fare la flat tax saranno tagliati welfare, detrazioni e servizi sociali. È questo il governo del cambiamento?", attacca il senatore Pd Patriarca. "Lega e M5s vogliono varare la flat tax finanziandola in deficit. Siamo alla fiera dell’irresponsabilità", rincara la capogruppo di FI al Senato Bernini. "Per fare la flat tax che è un regalo ai più forti – dice il segretario nazionale di Articolo Uno, Speranza – si tolgono risorse al welfare di cui beneficiano i più deboli".