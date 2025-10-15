Fitto spinge sulla competitività: priorità dell’Ue

Con un evento, che ha visto Quotidiano Nazionale come media partner, sono stati celebrati i primi 20 anni dell’Istituto per la Competitività (I-Com). I-com è un think tank fondato nel 2005 da un gruppo di studiosi, professionisti e manager, con sede a Roma e a Bruxelles. L’obiettivo è quello di promuovere temi e analisi sulla competitività in chiave innovativa all’interno del quadro politico-economico italiano, europeo e internazionale. L’altro giorno a Roma ha riunito esperti, imprenditori e ministri. "In questi 20 anni abbiamo talmente parlato tanto di futuro, che ci siamo dimenticati di celebrarci", ha detto in apertura Stefano da Empoli, presidente di I-Com. "L’innovazione – ha aggiunto – è la base della competitività, come ci ha ricordato il Rapporto Draghi. Competitività che nasce dalla combinazione di vari fattori. C’è un ruolo importante che giocano educazione, formazione, un ruolo della ricerca e sviluppo e uno delle regole. Noi crediamo nelle istituzioni che presiedono alle regole". Al pari di tutto il resto, ha poi concluso da Empoli "un ruolo importante ce l’ha la discussione, la circolazione delle idee". Istituzioni e imprese, studiosi e cittadini sono chiamati a giocare la carta del futuro.

"Con la revisione di medio termine della politica di coesione abbiamo inserito la competitività tra le aree di intervento prioritario", ha sottolineato con un videomessaggio Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea. "Oggi i governi nazionali e le amministrazioni regionali non solo possono impiegare i fondi della programmazione 2021-2027 per promuovere la competitività, ma dispongono di un sistema di incentivi per la realizzazione dei progetti". Un appello al cambiamento è arrivato dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso: "L’Europa deve cambiare su alcuni processi, come quello dall’automotive, su cui abbiamo raggiunto una posizione comune con la Germania. Questo condizionerà la Commissione europea a lavorare sulla strada giusta, anche nei settori della tecnologia, della chimica, dell’industria energetica". Le. Ma.