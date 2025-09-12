Fitch taglia il rating della Francia ad A+: pesano l’aumento del debito e la crisi politica

Roma, 12 settembre 2025 – L'agenzia di valutazione finanziaria Fitch Ratings ha declassato il rating sovrano a lungo termine della Francia da "AA-" ad "A+", con outlook stabile. La decisione riflette l'aumento del rapporto debito/Pil, il persistente deficit pubblico e le difficoltà del sistema politico francese a portare avanti un percorso credibile di consolidamento fiscale. L'agenzia prevede che il debito della Francia salirà al 121% del Pil entro il 2027, rispetto al 113,2% del 2024, senza un chiaro orizzonte di stabilizzazione negli anni successivi.

“L'elevato indebitamento pubblico riduce il margine di manovra in caso di nuovi shock economici”, avverte Fitch, sottolineando che il rapporto debito/PIL francese è oggi il terzo più alto tra i Paesi con rating ‘A’ e ‘AA’. La frammentazione politica è indicata come un altro fattore chiave del downgrade: dall'estate 2024 la Francia ha avuto tre governi diversi e il recente voto di sfiducia ha accentuato la polarizzazione. Secondo Fitch, è improbabile che l'obiettivo di ridurre il deficit al 3% del PIL entro il 2029 possa essere raggiunto e le tensioni pre-elettorali in vista del 2027 limiteranno ulteriormente lo spazio di manovra per misure di aggiustamento. Per il 2025, l'agenzia stima un deficit pari al 5,5% del Pil, in calo rispetto al 5,8% del 2024 ma ancora ben al di sopra della media dell'area euro (2,7%). Anche per il biennio 2026-2027 i disavanzi dovrebbero restare sopra il 5% del Pil, complice l'aumento della spesa per interessi e difesa.

Fitch osserva che il peso fiscale della Francia (45,6% del Pil) è già il più alto dell'UE e lascia poco spazio a ulteriori aumenti delle entrate, mentre le rigidità strutturali della spesa sociale rendono complessa una riduzione significativa dei costi pubblici. Nonostante il declassamento, Fitch ricorda che la Francia gode di fondamentali solidi: economia ampia e diversificata, forte qualità istituzionale, appartenenza all'eurozona, settore bancario solido e ottimo accesso ai mercati finanziari internazionali. Le previsioni di crescita restano modeste ma positive, con un Pil atteso in aumento dello 0,6% nel 2025 e dell'1,2% nel 2027. Il ‘Country Ceiling’ della Francia resta a ‘AAA’, quattro notch sopra l'IDR, riflettendo il bassissimo rischio di controlli sui capitali nell'eurozona.

Il ministro dell'Economia francese uscente, Eric Lombard “prende atto” della decisione dell'agenzia Fitch di tagliare il rating della Francia. Il nuovo primo ministro, Sébastien Lecornu – fa sapere il ministero dell'Economia – “ha fin d'ora avviato consultazioni con le forze politiche rappresentate in Parlamento in vista dell'adozione di una finanziaria per la nazione, allo scopo di proseguire gli sforzi di risanamento delle nostre finanze pubbliche”.