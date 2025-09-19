Fitch alza il rating dell’Italia a BBB+. Giorgetti: "Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada”

Roma, 19 settembre 2025 - Fitch ha alzato il rating sull'Italia a "BBB+" da "BBB". Lo comunica l'agenzia di rating. Nella valutazione, tra i punti di forza e di debolezza del rating, Fitch sottolinea: "L'upgrade riflette una maggiore fiducia nella traiettoria fiscale dell'Italia, sostenuta da un crescente record di prudenza fiscale e da un forte impegno a raggiungere gli obiettivi fiscali a breve e medio termine nell'ambito del nuovo quadro fiscale dell'UE. Un contesto politico stabile, il continuo impulso alle riforme e la riduzione degli squilibri esterni migliorano ulteriormente i parametri di credito dell'Italia. Questi fattori attenuano i rischi derivanti da un debito pubblico ancora elevato e dalle crescenti sfide esterne".

Fitch prevede una "continua e graduale riduzione del deficit nel 2025-2027", con il disavanzo atteso quest'anno al 3,1% del pil. Il debito invece è atteso salire al 137,6% nel 2026, riflettendo aggiustamenti legati al superbonus. "Il debito resterà molto più elevato rispetto ai paesi" con rating BBB (la media era il 57,3% nel 2024) ma "prevediamo una riduzione dei rischi in termini di finanziamento e sostenibilità".

"Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l'Italia sulla giusta strada". Così il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, commenta il giudizio sull'Italia dell'agenzia Fitch pubblicato oggi.

"Sono orgoglioso del lavoro della Lega e del suo ministro dell'Economia per il bene degli italiani", le parole del leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini.