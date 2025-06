Firenze capitale dell’agricoltura che cambia

Le nuove frontiere dell’agricoltura, le politiche europee e regionali per sostenere e incentivare un settore in continua e rapida evoluzione, le sfide imposte da innovazione tecnologica e intelligenza artificiale, la voglia di mettersi in gioco dei giovani imprenditori, ma anche tutela delle tipicità, cultura del paesaggio e sostenibilità. Sono alcuni dei temi dei quali si occuperà la seconda tappa di Agrofutura Festival, evento nato da un progetto di Qn La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Così, dopo la due giorni che, a metà maggio, ha avuto come palcoscenico la città di Bologna, Agrofutura arriva il 10 e 11 giugno a Firenze, nella prestigiosa cornice di palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione.

Nel corso della prima giornata, martedì 10 giugno (ore 10) riflettori sulle politiche europee e regionali per agricoltura e aree rurali con gli interventi di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e Stefania Saccardi vicepresidente e assessora all’ agroalimentare, nonché dell’assessore regionale per la Toscana all’economia e al turismo Leonardo Marras e dell’europarlamentare Dario Nardella (componente Commissione per l’agricoltura). A illustrare le politiche del governo sarà il sottosegretario all’agricoltura Patrizio La Pietra. Quindi focus specifici sulla filiera toscana (Denis Pantini, Sara Turchetti, Marco Lazzari, Massimo Vincenzini e Michele Conti), su agricoltura 4.0 e tecnologie emergenti (Simone Orlandini, Marcello Mele, Marco Locatelli) e sull’imprenditoria giovanile e femminile (Cristina Manetti, Violante Gardini Cinelli Colombini, Rossella Rabatti, Fausta Fabbri, Giorgia Agostini).

Il giorno 11 riflettori sul mestiere dello chef (Giulio Picchi, Filippo Saporito e Eleonora Riso con Andrea Battiata) e poi i nutrizionisti Ciro Vestita e Sofia Ballati, le storie dei protagonisti con Stefano Caccavari. E ancora, un approfondimento su vivai, paesaggi e territori (Francesco Ferrini, Marco Cappellini, Gianluca Cristoni, Marco Martinelli), visite guidate a palazzo Strozzi Sacrati con il Fai Toscana, laboratori e degustazioni di prodotti tipici con Associazione produttori apistici, Associazione Donne in Campo e Federazione Strade del vino, dell’olio e di sapori.

L’evento vede come main partner Bper Banca; partner Inalca-Gruppo Cremonini, Orogel, Selenella Green, design partner Giorgio Tesi Group; in collaborazione con Fai Toscana. Si ringrazia l’associazione QUORE - QUalità e Origine REte Toscana Dop e Igp.

Guglielmo Vezzosi