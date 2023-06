Fininvest, cedola giù ma resta forte Marina presidente e cda confermato

di Andrea Gianni

Il Cda è stato confermato, con presidente Marina Berlusconi e amministratore delegato Danilo Pellegrino, scegliendo la continuità nella governance. I conti delineano una Fininvest solida, con un dividendo di 100 milioni di euro spartito fra i figli azionisti, mentre resta da sciogliere il nodo del testamento del fondatore Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno. La cassaforte di famiglia a meno di sorprese rimarrà sotto il controllo dei cinque figli, con l’ipotesi sul tavolo di un patto di sindacato e di un riassetto per rendere il gruppo più aderente a una gestione senza un’unica persona fisica in maggioranza assoluta. La prima assemblea e riunione del Cda dopo la scomparsa di Berlusconi, aperta da un "commosso ricordo del fondatore", si è conclusa con poche sorprese nella sede in via Paleocapa, nel centro di Milano.

Presente di persona la presidente Marina Berlusconi, mentre gli altri figli del fondatore si sono collegati da remoto. Fedele Confalonieri ha scherzato con i giornalisti, radunati davanti al portone: "Perché siete qui?". Sono stati visti entrare e uscire prima dell’assise, tra gli altri, i consiglieri d’amministrazione Luigi Berlusconi e Adriano Galliani, ma le decisioni erano evidentemente già pronte da tempo. L’assise tenuta dai figli azionisti ha deliberato il dividendo per quest’anno: sarà di 100 milioni contro i 150 milioni del 2022. L’holding di famiglia, che detiene tra l’altro circa la metà di Mfe-Mediaset e il 30% di Banca Mediolanum, è controllata attraverso diverse “scatole“. Quattro facevano direttamente capo al fondatore, mentre alla figlia primogenita Marina appartiene la Holding italiana quarta (7,65%), a Piersilvio la Holding italiana quinta (7,65%), con Barbara, Eleonora e Luigi che partecipano in parti uguali della Holding italiana quattordici, che controlla il 21,42% di Fininvest. Il Cda è stato quindi confermato in toto, con presidente Marina Berlusconi e ad Danilo Pellegrino.

Non è stato quindi sostituito lo scomparso Niccolò Ghedini e il board risulta composto anche dai consiglieri Barbara Berlusconi, Luigi Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, Adriano Galliani, Ernesto Mauri e Salvatore Sciascia. I ricavi consolidati del gruppo Fininvest sono stati pari a 3.822 milioni, in linea con il 2021, e un risultato netto consolidato di 200 milioni rispetto a 360. L’utile netto civilistico della capogruppo evidenzia un utile di 133 milioni rispetto ai 361 dell’esercizio precedente che beneficiava del dividendo straordinario pagato da Mfe e il ripristino dell’erogazione dei dividendi di Banca Mediolanum (l’istituto di credito ha registrato un margine operativo record pari a 680 milioni).

Nel 2022, si legge in una nota, "le aziende del gruppo Fininvest hanno saputo ottenere risultati di grande soddisfazione, pur in un contesto macroeconomico gravato da pesanti incertezze". Risultati che "dimostrano la solida tenuta delle società del gruppo" e "si attestano sui livelli pre-pandemici".I conti Mondadori (ieri si è riunito anche il Cda della casa editrice di Segrate) vanno meglio del previsto e il gruppo alza gli obiettivi del 2023. Ora si attende l’apertura del testamento, custodito dal notaio milanese Arrigo Roveda, contenente le ultime volontà dell’ex premier anche sul tesoro di famiglia tra immobili, ville e opere d’arte, e sul lascito a Marta Fascina. L’apertura potrebbe essere imminente.