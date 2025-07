Fincantieri, nuovi ordini per 14,7 miliardi (+93%)

Via libera ai conti del primo semestre 2025 di Fincantieri, che chiude il periodo all’insegna del segno più. I ricavi ammontano a 4,576 miliardi (+24%) e l’Ebitda sale del 45% a 311 milioni (214 milioni), trainato dalla crescita in tutti i segmenti di business; l’Ebitda margin al 6,8% è in progresso sul precedente 5,8% (e sul 6,3% del 2024); l’utile netto ammonta 35 milioni (27 milioni a fine 2024). Il carico di lavoro ha raggiunto i 57,7 miliardi: sono 13 le navi consegnate da 8 stabilimenti e 100 quelle in portafoglio con consegne previste fino al 2036; i nuovi ordini acquisiti ammontano a 14,7 miliardi (+93%), pari al 96% del valore record di tutto il 2024. Gli organici aumentano, da 22.588 unità (di cui 11.896 in Italia) a 23.785 unità (+6,1%; 12.627).

In considerazione dei risultati semestrali la guidance 2025 mira a 9 miliardi di ricavi, a Ebitda margin oltre il 7% e a un rapporto di indebitamento tra 2,7 e 3,0 milioni. Soddisfatto l’ad Pierroberto Folgiero, che definisce i risultati "la foto di un’azienda che sta trasformando la complessità del contesto globale in motore di crescita e di creazione di valore", la "conseguenza di una disciplina operativa e finanziaria che raccoglie i frutti delle azioni implementate negli ultimi 3 anni". Fincantieri non è un costruttore ma "un integratore di sistemi".

Red. Eco.