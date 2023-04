Sicurezza sul lavoro, Fincantieri lancia il progetto ‘Incidenti zero’

Roma, 28 aprile 2023 – Andare al lavoro non può essere sinonimo di rischi, anche gravi, per la propria salute. E se a ricordarlo deve esserci una giornata espressamente dedicata al tema, significa che la strada da fare è ancora tanta. Purtroppo.

Il progetto Fincantieri

La giornata è oggi, quando in tutto il pianeta si celebrano appunto le rivendicazioni per la salute e la sicurezza sul lavoro: è un giorno simbolico e evidentemente, nel quale in ogni caso Fincantieri ha scelto di lanciare una nuova campagna dedicata proprio al tema: ‘Zero Accidents Future On Board’ è il titolo dell’iniziativa che mira a sensibilizzare i lavoratori sull’importanza del non far venir meno la sua vigilanza sul contesto nel quale opera.

Dati in miglioramento

Il progetto segue ‘Infortuni zero’, un analogo programma lanciato dal Gruppo nel 2010 che in 12 anni ha portato a una forte riduzione dei principali indici legati agli infortuni. In particolare: l’indice di frequenza degli infortuni è sceso del 77% e quello di gravità ha visto un -60%, anche a fronte di 39.927 ore di formazione in tema di salute e sicurezza erogate a 4.644 lavoratori. “Le iniziative introdotte fino ad oggi – è l’analisi di Luciano Sale, direttore delle risorse umane di Fincantieri – ci hanno permesso di abbattere il numero degli infortuni e raggiungere gli obiettivi in materia che Fincantieri si era data nel Piano di Sostenibilità 2018-2022. Ora vogliamo proseguire sul sentiero tracciato per diffondere e radicare ulteriormente nel Gruppo un’autentica cultura della sicurezza”.

I rischi maggiori

La maggior parte degli infortuni consiste in urti e cadute contro parti fisse con interessamento principale degli arti inferiori e delle mani. La nuova campagna, attraverso messaggi diffusi direttamente in cantiere (anche attraverso la realizzazione di ‘tunnel esperienziali’ che forniscono dati e approfondimenti in merito) Fincantieri punterà a rafforzare nei lavoratori l’importanza di fare la propria parte rispettando le norme di sicurezza e di corretti comportamenti.

Controlli in Italia e all’estero

Per un continuo monitoraggio delle condizioni, vengono organizzati ogni due settimane sopralluoghi e riunioni di coordinamento, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i supervisori di produzione dell’azienda e quelli delle imprese d’appalto. Questo approccio vale anche all’estero, come per esempio negli Stati Uniti, dove Fincantieri Marine Group anche nel 2022 ha ottenuto il Shipbuilders Council of America Safety Excellence Award, confermando un trend positivo consolidato negli anni.

L’importanza dei comportamenti dei singoli

Il tema è generalizzato e vale per qualunque i luogo di lavoro: giornate come quella odierna servono a puntare l’attenzione internazionale su un duplice modello di approccio, che da una parte deve ovviamente riguardare le aziende, qualsiasi sia il settore nel quale operano, ma che dall’altro deve rendere protagonisti anche i singoli lavoratori, invitandoli a non sottovalutare comportamenti e atteggiamenti che possono sembrare di scarso impatto, ma che invece spesso fanno la differenza: dall’utilizzo delle giuste dotazioni all’attenzione e alla prevenzione di ogni contesto di pericolo. In questo l’esperienza gioca un ruolo fondamentale: il modo migliore per acquisirla è attraverso percorsi di formazione e costanti attività di supervisione.