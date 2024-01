Finanziamento con Banca Progetto

Clabo (in foto l’ad Claudio Marcantognini) ha sottoscritto un contratto di finanziamento per 3,3 milioni di euro con Banca Progetto. Il finanziamento, si legge in una nota, ha una durata di 96 mesi e prevede un anno di pre-ammortamento durante i quali verranno versate le sole quote interessi. Garanzia rilasciata da Sace.