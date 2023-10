Zurich Bank compie un anno: "Cliente al centro del business"

IL PRIMO ANNO di vita. È il traguardo tagliato il 18 ottobre scorso da Zurich Bank, una nuova banca-rete specializzata nella consulenza finanziaria e nella gestione dei patrimoni che ha raccolto l’eredità di un nome storico della finanza italiana. Questa nuova realtà ha visto infatti la luce nell’autunno del 2022 quando il gruppo Zurich ha acquisito la rete di consulenza finanziaria di Deutsche Bank, che a sua volta aveva in precedenza ereditato le attività di Finanza&Futuro, brand storico della gestione del risparmio sviluppatosi negli anni ’80 del secolo scorso. Oggi Zurich Bank ha dunque già dimensioni considerevoli sul mercato: più di 120mila clienti, un patrimonio in gestione di oltre 16 miliardi di euro e 1.085 consulenti finanziari attivi sul territorio nazionale. "Zurich Bank ha dimostrato di saper proporre un modello di advisory d’eccellenza", dice il direttore generale Silvio Ruggiu (nella foto in basso), che aggiunge: "Abbiamo orientato la nostra strategia di crescita mettendo il cliente al centro con un modello di business basato sull’architettura aperta". Con quest’ultima espressione, si intende una gestione dei portafogli dei clienti che include i fondi di diverse società d’investimento, scegliendo tra i maggiori e più affermati gruppi internazionali. Inoltre, tra gli obiettivi prioritari di Zurich Bank c’è anche quello di sfruttare al meglio le sinergie con il business assicurativo della casamadre.

A questo proposito, nel corso del primo anno di vita sono stati instaurati oltre cento accordi di collaborazione tra i consulenti finanziari della rete e gli agenti assicurativi della compagnia, per realizzare un connubio considerato ormai irrinunciabile: quello tra la pianificazione finanziaria (attività tipica dei consulenti) con la cultura della protezione del patrimonio (agevolata dalla presenza di coperture e investimenti di tipo assicurativo). "La banca dimostra un forte impegno nell’innovazione con la digitalizzazione della propria offerta e investendo nelle risorse umane e nella loro formazione", dice ancora Ruggiu, aggiungendo: "Nei prossimi mesi contiamo di consolidare il percorso intrapreso, consci che l’innovazione, in tutte le sue accezioni, sarà la chiave per la crescita futura".

"La creazione di Zurich Bank – aggiunge Giovanni Giuliani (nella foto sopra), country ceo di Zurich Italia – ci permette di servire i nostri clienti, sia persone che imprese, a 360° lavorando al fianco dei nostri Agenti assicurativi con prodotti di protezione e di investimento all’avanguardia. La banca è stata pensata nel 2021, creata nel 2022 e oggi celebriamo il successo del primo anno di attività. Determinazione e velocità di esecuzione ci hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo e saranno alla base dei futuri sviluppi".

Uno dei segmenti di business di maggior crescita sarà il il wealth management, cioè la gestione della ricchezza dei clienti di fascia medio-alta, che hanno a disposizione un capitale di una certa consistenza. In questo segmento di business è stata creata una direzione ad hoc con 70 consulenti classificati come private&wealth, che gestiscono nel complesso oltre 5 miliardi di euro di patrimonio. In Zurich Bank, ben il 50% del patrimonio complessivo gestito appartiene risparmiatori e investitori classificati come clienti del private banking, una categoria in cui rientra chi ha a disposizione una ricchezza finanziaria di oltre 500mila euro a testa. L’attenzione ai clienti di fascia alta comporta però non soltanto la gestione finanziaria del loro patrimonio ma include anche servizi che sconfinano in altri campi. Sono state infatti siglate 12 partnership con player finanziari e studi professionali per offrire alla clientela soluzioni anche di corporate advisory (cioè sulla gestione del patrimonio aziendale), di consulenza legale e fiscale ma anche di art advisory (ovvero consulenza sugli investimenti in opere d’arte, che sono tradizionalmente apprezzati da chi possiede patrimoni di una certa entità).

Per quel che riguarda la gestione finanziaria dei patrimoni, il modello adottato è quello della Strategic Asset Allocation. Si tratta di una costruzione del patrimonio strategica per la quale sono stati instaurati 25 accordi di distribuzione (10 in più dell’anno scorso) con diverse case di gestione del risparmio (asset management), accompagnati da soluzioni assicurative e di altro tipo. Tra gli obiettivi di Zurich Bank c’è anche l’investimento nelle risorse umane che, nell’ultimo anno, si è concretizzato con il reclutamento di oltre 60 professionisti provenienti da altre reti.

L’attenzione ai giovani si è poi tradotta nel lancio di Talent Next Gen, un progetto dedicato alle nuove generazioni di consulenti finanziari, che offre supporto economico e formativo per lo sviluppo professionale, oltre all’affiancamento sul territorio dei giovani talenti. La banca ha inoltre costruito un team centrale con un’età media di circa 45 anni, con una rappresentazione femminile del 54% e un mix di esperienze e provenienze eterogeneo.