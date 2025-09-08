Vola il mercato del ricondizionato: "Sul web risparmi anche del 40%"

GLI ESPERTI HANNO CONIATO il termine "Jomu", acronimo di "Joy of missing the upgrade", che significherebbe, letteralmente, "la gioia di perdere un aggiornamento". Già, perché si sta facendo strada, a livello globale, una nuova tendenza, per cui sempre più persone sarebbero in procinto di abbracciare – o lo hanno già fatto - un approccio "slow" alla tecnologia. Cosa significa? Significa rallentare il ritmo degli aggiornamenti tecnologici, smetterla di rincorrere ogni nuovo lancio di prodotto e utilizzare, dunque, i propri dispositivi elettronici finché restano funzionali e adatti alle esigenze quotidiane. Il cambio di passo è dovuto a tre fattori chiave: la percezione di innovazione marginale nei device di nuova generazione, l’aumento costante dei prezzi degli ultimi modelli e una maggiore attenzione alla durata e al valore reale dei prodotti. Una visione della tecnologia rivoluzionaria, dunque, in grado di promuovere scelte più razionali, accessibili e, soprattutto, sostenibili, tra cui la decisione di acquistare prodotti ricondizionati. Sul portale eBay – uno dei mercati online attualmente più grandi e dinamici, con oltre 4,9 milioni di acquirenti attivi e migliaia di venditori professionali solo nel nostro Paese – il segmento dei prodotti ricondizionati registra una crescita costante e trasversale: oggi, oltre il 40% delle vendite sulla piattaforma proviene da prodotti "pre-owned" (usati) e ricondizionati.

Solo nel primo trimestre del 2025, è stato visualizzato su eBay.it un oggetto di questa categoria ogni 11 secondi. Il vantaggio economico è uno dei principali motivi di scelta di un prodotto ricondizionato rispetto al nuovo: l’80% dei consumatori in tutti i mercati globali percepisce, infatti, il risparmio come fattore determinante. Su eBay, i prodotti ricondizionati permettono di risparmiare fino al 40% rispetto al nuovo, con una media del 40% per informatica e giochi e del 30% per smartphone ed elettrodomestici. Scegliere un prodotto ricondizionato è, peraltro, un comportamento d’acquisto consapevole: il 68% dei consumatori a livello globale riconosce, infatti, il valore ambientale di questa scelta. Nel 2024, grazie alla vendita di beni usati e ricondizionati, eBay ha consentito di risparmiare 1,6 milioni di tonnellate di emissioni di Co2 e tagliato 70.000 tonnellate di rifiuti; generando, così, 5 miliardi di dollari di impatto economico positivo. Malgrado la crescente popolarità del ricondizionato, alcuni pregiudizi continuano a pesare sulle decisioni d’acquisto dei consumatori. Le barriere più ricorrenti riguardano la mancanza di garanzie (44%), le preoccupazioni sulla qualità (41%), la scarsa fiducia nelle politiche di reso (35%) e dubbi sulla pulizia del prodotto (34%).

I numeri rispecchiano convinzioni che, pur non sempre fondate, restano ancora diffuse. Tra i falsi miti più frequenti, legati al mondo del ricondizionato, il colosso del commercio online ne individua, in particolare, cinque. Il primo: "Il ricondizionato è solo per smartphone o tablet". In realtà, il mercato include oggi una vasta gamma di prodotti. Non a caso, su eBay tra le categorie più in crescita per il settore ricondizionato troviamo lavastoviglie (+90%), smartwatch (+90%), console da gioco (+60%), robot da cucina (+46%), aspirapolveri (+34%) e macchine espresso (+27%). Inoltre, è possibile trovare nel ricondizionato grandi e piccoli elettrodomestici, attrezzature per il fai-da-te e il giardinaggio, tapis roulant e macchine per lo sport, oltre a prodotti per la cura personale come asciugacapelli, epilatori, massaggiatori e spazzolini elettrici. Il secondo: "La qualità è inferiore al nuovo" A questo proposito, eBay rende noto che i prodotti ricondizionati, venduti sulla propria piattaforma, "sono sottoposti a test tecnici e ispezioni accurate da parte di venditori certificati". Il 43% degli utenti li sceglie proprio per le prestazioni percepite come equivalenti al nuovo. Inoltre, ogni articolo è accompagnato da una classificazione chiara che indica in modo trasparente le sue condizioni: si va da "certificato" (condizioni perfette, pari al nuovo, ricondizionato dal produttore o da un suo fornitore approvato) a "buono".

Una classificazione standardizzata che aiuta l’acquirente a fare una scelta consapevole, con piena visibilità sulle condizioni reali del prodotto. Il terzo: "Non sono coperti da garanzia": "Il programma ricondizionato eBay – chiarisce la multinazionale (nella foto: Barbara Bailini, Head of Categories di eBay.it) – offre fino a 24 mesi di garanzia (e minimo 12), oltre a spedizione e reso gratuiti". E ancora: "Non so da chi sto acquistando": quando si parla di ricondizionato, una delle perplessità più comuni riguarda l’affidabilità del venditore, il timore di acquistare da interlocutori poco trasparenti o difficili da contattare in caso di problemi. Tuttavia, "chi acquista ricondizionato su eBay ha accesso a venditori selezionati in base a criteri qualitativi precisi, chiaramente riconoscibili grazie a badge dedicati e con una reputazione verificabile attraverso recensioni e standard di servizio". Infine: "Non è adatto per essere regalato": secondo una rilevazione eBay, il 51% dei consumatori a livello globale si sente a proprio agio nel regalare articoli ricondizionati; il 67% sarebbe felice di riceverli. Un cambio culturale che rende il ‘refurbished’ non solo una scelta consapevole, ma anche un’opzione apprezzata in occasioni significative.