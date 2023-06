Vendere assicurazioni, la sfida del private banking

BENESTANTI ma poco protette e poco assicurate. Sono così molte famiglie italiane, anche quelle che si rivolgono al private banking, cioè a quell’insieme di soluzioni e servizi che le banche e i consulenti finanziari offrono ai clienti di fascia alta, in possesso di un patrimonio di almeno 500mila euro a testa. Pur essendo generalmente più evoluti rispetto alla media dei risparmiatori, anche i clienti del private banking non sono molto propensi a sottoscrivere una polizza assicurativa per proteggersi da determinati rischi come per esempio gli infortuni, la morte prematura, la malattia, le catastrofi naturali o i danni al patrimonio. In Italia la spesa annua per questo tipo di coperture (che sono classificate dagli addetti ai lavori come polizze del ramo danni) è pari all’1,1% del pil, contro una media europea del 2,8%.

Questi dati fanno il paio con quelli contenuti in una ricerca svolta di recente dalla società di consulenza Pwc con l’Aipb (l’associazione italiana private banking) e intitolata "Private Protection: la nuova frontiera del wealth management". La maggior parte dei clienti classificati dalle banche come Private, secondo l’indagine di Pwc-Aipb, ritiene che il proprio patrimonio sia sufficiente a far fronte alla maggior parte dei rischi, senza la necessità di assicurarsi. È vero che la ricchezza dei clienti del private banking è elevata ed è pari in media a 1,4 milioni di euro. Tuttavia, sottolinea il report, è sbagliato pensare che questa categoria di investitori "non abbia esigenze di protezione". Sono molti infatti gli eventi che possono avere conseguenze molto negative sul benessere familiare e i prodotti assicurativi idonei a proteggere la persona, la sua famiglia e i suoi beni possono soddisfare le specifiche necessità di questo segmento di clientela. Ecco allora che le società e i consulenti finanziari che operano nel settore del private banking, rappresentando dei punti di riferimento nella gestione della ricchezza, sono chiamati a una nuova sfida: oltre ad aiutare i clienti a far fruttare il loro patrimonio, devono anche supportarli nel proteggerlo, consigliandoli nella scelta delle soluzioni assicurative più idonee. Non a caso, sempre secondo la ricerca di Pwc-Aipb, il 69% degli investitori più benestanti considera il private banker un valido interlocutore in merito al tema della protezione del patrimonio. "Il successo del private banking si fonda su fiducia, innovazione e protezione", dice Andrea Ragaini, presidente Aipb, che aggiunge: "Nell’attuale contesto, la componente di protezione che caratterizza la consulenza professionale è destinata ad assumere una rilevanza crescente".

Dello stesso avviso è Mauro Panebianco, partner di PwC Italia che dice: "L’industria del private banking ha da sempre la grande responsabilità di gestire i risparmi delle famiglie che nel tempo hanno accumulato ingenti patrimoni". Panebianco sottolinea però che sono emersi negli ultimi anni nuovi fenomeni imprevisti come la pandemia e gli eventi catastrofali che hanno reso la copertura dei rischi un bisogno essenziale e un fattore sempre più importante da affiancare alla tutela del oatrimonio. Secondo il manager di Pwc è dunque auspicabile creare un sistema di servizi in cui l’offerta assicurativa viene integrata nei percorsi di gestione e pianificazione degli attivi finanziari. Per il settore del private banking, questa strategia potrebbe rappresentare un’occasione per rendere i propri ricavi più stabili e meno volatili nelle fasi di turbolenza dei mercati.