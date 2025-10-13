Usa e Cina verso modelli protezionisti. Gli investitori riscoprono l’Europa

IN UN MONDO scosso dalle tensioni geopolitiche e dal riassetto dei blocchi di influenza economica, l’Europa può ancora giocare le sue carte. Lo sostiene Chris Iggo, responsabile investimenti "core" della casa di gestione del risparmio Axa IM, in una recente analisi dedicata alle prospettive del Vecchio Continente. Se gli Stati Uniti e la Cina vanno verso modelli economici protezionisti, Bruxelles potrebbe invece seguire una direzione diversa, valorizzando il mercato unico, l’euro e i progressi di integrazione già compiuti. Certo, i ritardi non mancano: l’unione bancaria europea e dei capitali procede lentamente e manca un vero quadro fiscale comune. Sul piano politico, pesano le divisioni interne e l’incognita del conflitto in Ucraina. Tuttavia, le spinte a una maggiore spesa nella difesa, nella digitalizzazione e nelle infrastrutture, soprattutto dopo la vittoria del cancelliere Friedrich Merz in Germania, aprono nuove opportunità per i settori legati alla sicurezza, all’energia e alle comunicazioni. In parallelo, l’Europa sta rafforzando la sua leadership globale nella sostenibilità: ne sono la dimostrazione il Green Deal (il piano di transizione verso l’economia verde) e il ruolo di primo piano nei green bond (le obbligazioni destinate a finanziare i progetti ambientali).

In questo scenario si inserisce il lancio della "Bussola per la competitività", un piando di azioni che, ricorda Iggo, ha l’obiettivo di fare dell’Ue "il luogo in cui sono sviluppate le tecnologie, i servizi e i prodotti puliti e sostenibili". Dal punto di vista degli investitori, il quadro resta attraente: le società europee offrono dividendi più generosi rispetto ad altre aree, mentre settori come quello delle energie rinnovabili, i servizi digitali e finanziari hanno prospettive di lungo periodo rilevanti. Nel breve termine, invece, il rischio viene dai dazi più alti sugli esportatori, in un’Europa strutturalmente più aperta di Usa e Cina. Sul fronte del reddito fisso, spiccano gli high yield, le obbligazioni ad alto rendimento, mentre la stabilità degli spread tra i titoli di Stato dei vari paesi indica una maggiore solidità dei conti pubblici di nazioni come l’Italia, la Spagna o il Portogallo che un tempo erano sorvegliati speciali. "In ultima analisi, l’Europa può rappresentare un’alternativa per gli investitori, vista la crescente imprevedibilità degli Stati Uniti e le maggiori difficoltà politiche di altre aree.", conclude Iggo.

