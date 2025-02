Unione Fiduciaria da 65 anni leader nella protezione dei patrimoni

TRADIZIONE, LEADERSHIP e indipendenza: sono la carta d’identità di Unione Fiduciaria. Fondata nel 1958, Unione Fiduciaria è una società fiduciaria indipendente leader in Italia, con oltre 5.000 clienti tra privati, società e intermediari finanziari, e masse amministrate che superano i 17 miliardi di euro. La società si distingue per un approccio trasparente, senza conflitti d’interesse, e per la propria indipendenza, garantita da una compagine azionaria diversificata, composta da più di venti importanti banche italiane, nessuna delle quali detiene una quota superiore al 24%. Con sede a Milano e uffici a Roma, Torino e Genova, Unione Fiduciaria conta su un team di oltre 100 professionisti esperti, offrendo soluzioni il più possibile su misura per le esigenze dei propri clienti.

Leader di mercato per masse amministrate, la chiave del successo di Unione Fiduciaria, spiega il direttore generale Filippo Cappio (nella foto in alto), risiede nell’esperienza maturata nei suoi quasi 65 anni di storia. Con oltre, come detto, 17 miliardi di masse amministrate, con una significativa presenza di polizze assicurative vita (per un valore complessivo di oltre sei miliardi di euro) ma anche di un gran numero partecipazioni fiduciarie in società non quotate, Unione Fiduciaria continua ad avere un positivo riscontro dal mercato, anche in una fase meno brillante per il settore dopo il boom di nove anni fa, spinto dai provvedimenti fiscali di rimpatrio dei capitali dall’estero.

Per affrontare il rallentamento del core business, innanzitutto Unione Fiduciaria prosegue il percorso di consolidamento della sua leadership di mercato anche per linee esterne. Un percorso che proseguirà quest’anno, guardando solo a fiduciarie di estrazione bancaria iscritte nella sezione separata delle società fiduciarie di cui all’Albo ex art. 106 TUB vigilate da Bankitalia e che ha registrato a fine 2024 l’acquisizione di una fiduciaria ceduta da una grande private bank internazionale con l’apporto di circa 1 miliardo di masse amministrate.

Ma altrettanto significativo per la crescita, oltre allo sviluppo del brokeraggio assicurativo con il successo di Brokerfid, operativa dal 2023, che ha superato il miliardo di euro di polizze intermediate, è anche il ruolo sempre più ampio e innovativo che la società svolge nelle operazioni di garanzia ed escrow agreements sulle operazioni di M&A, le transazioni commerciali e le crisi aziendali.

Grazie a un’esperienza consolidata, alla solidità patrimoniale e una rete di collaborazioni con centinaia di intermediari a livello globale, prosegue il dottor Cappio, "Unione Fiduciaria è un punto di riferimento nel panorama fiduciario italiano. L’azienda è in grado di operare in diverse giurisdizioni e rispondere a esigenze patrimoniali complesse, creando valore aggiunto per i propri clienti attraverso un’offerta articolata e innovativa, unica sul mercato italiano".

Al centro della sua attività c’è la tradizione fiduciaria, quella dei mandati con e senza intestazione, ma anche la gestione di trust, in cui l’azienda eccelle sia nel ruolo di trustee sia in quello di guardiano, assicurando una gestione trasparente e professionale. Un ulteriore punto di forza è la gestione fiscale. In qualità di sostituto d’imposta, la società è in grado di compensare plusvalenze e minusvalenze tra diversi intermediari, italiani ed esteri. Inoltre, conclude il suo dg, offre consulenza specialistica a sostegno di banche e intermediari.