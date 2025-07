UniCredit pronta a diventare leader in Italia del ramo vita

UN NUOVO BIG assicurativo si fa largo nel mercato italiano e porta la firma di UniCredit. Il gruppo bancario guidato da Andrea Orcel ha infatti completato nelle scorse settimane l’acquisizione del 100% delle due joint venture assicurative che aveva in Italia: CNP UniCredit Vita e UniCredit Allianz Vita. La prima, frutto della storica partnership con il gruppo francese CNP Assurances, e la seconda, nata dall’alleanza con il colosso tedesco Allianz, sono ora totalmente integrate nel perimetro del gruppo bancario e hanno assunto nuove denominazioni: UniCredit Life Insurance (ULI) e UniCredit Vita Assicurazioni (UVA). Ma non è solo una questione di nomi.

UniCredit ha deciso di internalizzare completamente la propria "fabbrica prodotto" assicurativa, dando vita a un progetto industriale di ampio respiro che prevede, entro il 2026, la fusione delle due compagnie in una nuova entità. Un polo assicurativo tutto italiano, che non nasconde l’ambizione di giocare un ruolo di primo piano in un settore sempre più strategico per le banche: quello della bancassicurazione vita, che genera commissioni ricorrenti, fidelizza la clientela e offre importanti sinergie industriali. I numeri del nuovo polo sono in effetti quelli di un big di mercato: nel 2024, le due compagnie hanno raccolto complessivamente 8,6 miliardi di euro di premi lordi, conquistando una quota del 7,2% del mercato vita italiano. Le riserve tecniche complessive ammontano a circa 45,6 miliardi di euro, mentre i ricavi assicurativi hanno già contribuito in modo significativo alla redditività della banca: 580 milioni di euro di commissioni di distribuzione in Italia, pari al 13,4% delle commissioni nette totali del gruppo nel nostro Paese, a cui si sommano 100 milioni di utili da partecipazioni.

Secondo UniCredit, il contributo dei ricavi assicurativi del gruppo salirà ulteriormente nei prossimi anni, arrivando a +0,4 miliardi di euro all’anno entro il 2027 rispetto al livello del 2024. Si tratta di tassello importante nel quadro della trasformazione del modello di business della banca, che punta a rafforzare le sue "fabbriche prodotto": Advisory, Investment e Insurance (consulenza, investimenti e assicurazioni) per integrare sempre più i servizi finanziari con quelli assicurativi. La guida di questo progetto è stata affidata a un nome di grande esperienza: Alessandro Santoliquido (nella foto sopra), nominato amministratore delegato di entrambe le compagnie e capo del business assicurativo paneuropeo di UniCredit. Si tratta di un incarico di peso, che porta con sé la responsabilità di guidare lo sviluppo e la crescita futura del comparto assicurativo in un momento di forte evoluzione del settore.

"Questa operazione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso la creazione di una compagnia di assicurazioni vita leader in Italia", ha dichiarato Santoliquido. "Il nostro obiettivo è diventare il punto di riferimento del mercato non solo in termini di dimensioni, ma anche per efficienza, innovazione di prodotto e qualità del servizio al cliente". Il manager ha già tracciato le linee guida della strategia futura, che punterà con decisione sui segmenti a maggiore valore aggiunto: in particolare, le polizze unit-linked e le coperture vita protezione. Le prime sono strumenti assicurativi-finanziari che, a differenza delle tradizionali polizze rivalutabili, non garantiscono un rendimento minimo ma offrono un’esposizione ai mercati attraverso l’investimento in fondi sottostanti, quindi massimizzando la diversificazione nell’ambito di un singolo prodotto, secondo il profilo di rischio del contraente. Il vantaggio? Maggiore flessibilità e un maggiore potenziale di rendimento per chi è disposto a esporsi sui mercati finanziari.

Le coperture vita protezione, invece, sono pensate per offrire un sostegno all’assicurato in caso di eventi imprevisti come invalidità, malattia grave o decesso, e stanno diventando sempre più richieste dai clienti attenti alla sicurezza finanziaria della propria famiglia. "L’impegno ora è quello di realizzare la fusione il più rapidamente possibile", ha spiegato ancora Santoliquido, "per affrontare la prossima fase di crescita offrendo ai clienti le migliori soluzioni possibili". L’internalizzazione delle compagnie vita comporta anche un cambio di assetto regolamentare per UniCredit: il gruppo prevede di essere classificato come Conglomerato Finanziario, con l’intenzione di ottenere l’applicazione del cosiddetto Danish Compromise, una norma europea che consente di evitare la piena deduzione patrimoniale delle partecipazioni assicurative nel calcolo del CET1, l’indice che misura la solidità patrimoniale delle banche.

In attesa del riconoscimento, l’operazione comporterà un impatto temporaneo negativo di circa 25 punti base sul capitale CET1 di UniCredit nel secondo trimestre 2024. Ma chi è Alessandro Santoliquido, il manager cui sono state affidate le "chiavi" di questa nuova realtà assicurativa? Il suo profilo racconta una carriera costellata di incarichi strategici. Ex direttore generale di Cronos Vita, la compagnia nata per gestire il salvataggio di Eurovita, Santoliquido è stato commissario straordinario nominato dall’authority Ivass nel pieno della crisi della compagnia, dove ha contribuito a trovare una soluzione di sistema con il supporto di autorità, associazioni di categoria e il Ministero dell’Economia. Prima di allora, ha guidato realtà come Genialloyd (ora Allianz Direct), diventata un caso di successo nell’assicurazione diretta, e ha ricoperto ruoli apicali nel gruppo Sara e nel gruppo Amissima, contribuendo al rilancio e alla ristrutturazione di entrambe. Laureato in Economia aziendale alla Bocconi e con un master conseguito presso la nota business school francese Insead, nel 2012 è stato insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.