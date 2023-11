UniCredit mette online i capolavori dell’Art. Collection

OLTRE 200 OPERE e più di 100 artisti. Trovarli tutti in un solo museo o in una solta esposizione è assai difficile ma UniCredit ha scelto di usare le tecnologie digitali per trasformare in realtà ciò che nel mondo fisico è quasi impossibile. Da qualche settimana è stato lanciato il nuovo sito web di UniCredit Art Collection (www.unicreditartcollection.eu), che ha reso disponibile online le collezioni di opere di proprietà della banca in Austria, Germania e Italia. Giacomo Balla e Georg Baselitz, Piero Pizzi Cannella e Antonio Donghi, Dan Flavin e Jakob Gasteiger. Sono soltanto alcuni dei nomi inclusi nella UniCredit Art Collection, a cui si aggiungono altri maestri come Hans Hartung, Axel Hütte, Cornelius Völker e Walter Pichler. "UniCredit Art Collection, una delle più grandi collezioni aziendali in Europa, ha un importante valore simbolico", ha detto Andrea Orcel (nella foto a destra), amministratore delegato del Gruppo UniCredit, presentando la nuova collezione. Orcel ha aggiunto che l’iniziativa messa in campo da UniCredit riflette l’identità e il patrimonio europeo condiviso dal gruppo da lui guidato. "In UniCredit continueremo a diffondere la conoscenza e l’esperienza artistica come fattore di crescita e sviluppo culturale e sociale, valorizzando la collezione della banca attraverso un più ampio accesso al pubblico", ha detto ancora Orcel.

La collezione è nata dalla passione per l’arte che hanno in comune tre paesi come Italia, Austria e Germania, le cui opere costituiscono la maggior parte della esposizione. Tuttavia, la collezione si è progressivamente allargata ai paesi dell’Europa centrale e orientale, abbracciando un’ampia gamma di periodi, dagli antichi maestri dell’arte classica a quelli della seconda metà del ventesimo secolo, con forti legami territoriali che affondano le proprie radici storiche in ciascuna area geografica in cui UniCredit opera. La nuova piattaforma sfrutta l’infrastruttura digitale della banca proprio con lo scopo di condividere i capolavori con un pubblico più ampio possibile e rendere accessibile a tutti il patrimonio artistico del gruppo. La galleria online creata da UniCredit comprende anche una sezione didattica destinata sia ai bambini che agli adulti, per far conoscere loro gli artisti e le opere incluse nella collezione.

A questa iniziativa si affianca un programma di mostre curate da personalità di spicco, collezioni tematiche e aggiornamenti su mostre e prestiti museali. Le opere d’arte di UniCredit sono esposte in uffici, filiali e musei di tutto il mondo e nel primo semestre del 2023 la banca ha gestito 6 prestiti di quadri e sculture a breve termine con altrettante istituzioni in tutto il Paese, coinvolgendo in totale 26 opere d’arte. Il gruppo guidato da Orcel ha inoltre stipulato una serie di accordi di sponsorizzazione con importanti istituzioni artistiche, tra cui l’Arena di Verona, la Filarmonica della Scala di Milano e il Teatro San Carlo di Napoli. Per celebrare l’avvio di questa strategia e la digitalizzazione della propria collezione d’arte, UniCredit ha riunito una selezione di opere per una mostra dal titolo “Inversamente“.

L’esposizione, curata dall’ex direttore del MAXXI 2016-2023 (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) Bartolomeo Pietromarchi, spazia dall’arte dei primi anni Sessanta all’inizio del nuovo millennio, accostando opere di alcuni dei maggiori protagonisti della scena artistica moderna e contemporanea, come Hans Hartung, Mario Schifano, Gerhard Richter e Shirin Neshat. "La nuova iniziativa di UniCredit che condivide la sua vasta collezione di opere d’arte riflette la missione chiave di sostenere le comunità locali, promuovendo l’educazione artistica e sostenendo artisti e istituzioni artistiche in tutto il mondo, dice Pietromarchi, che ha aggiunge: "Con una delle più grandi raccolte aziendali d’Europa, la banca è in una posizione unica per sbloccare un tesoro di capolavori che il grande pubblico può esplorare e apprezzare".

L’impegno di UniCredit nel sostegno all’arte e alla cultura si inserisce pienamente nelle linee di azione previste dal piano strategico UniCredit Unlocked, che è stato lanciato nel 2021 e che da allora guida la trasformazione della banca. Tra i pilastri del piano, oltre alla sostenibilità ambientale, ci sono infatti proprio il legame tra arte e cultura, il progresso sociale ed economico, il sostegno alle comunità, all’istruzione e all’inclusione sociale. All’interno della Collezione d’Arte UniCredit sono disponili diverse aree tematiche, schede informative sulle opere ma anche contenuti multimediali come alcune videointerviste ad artisti come Francesco Jodice e Ruth Beraha, autrice dell’opera "A me gli occhi" (a lato, in basso, foto di Sebastiano Pellion di Persano), che è stata realizzata con il neon nel 2021 e che, a detta dell’artista, è "un’immagine senza immagini, un oggetto reale che fa da trampolino di lancio verso l’invisibile, l’immateriale, l’impalpabile".

Per molte opere c’è un filo conduttore che le lega tra loro, seppur a distanza di secoli e decenni. Esistono per esempio diverse variazioni su un soggetto iconografico come "La Madonna con Bambino" (a sinistra, nella foto di Sebastiano Pellion di Persano), che si è diffusa in varie epoche storiche, dall’impero romano e bizantino in poi, inizialmente raffigurata in maniera rigida e frontale e poi evolutasi verso interpretazioni più morbide e delicate.