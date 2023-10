UniCredit, Buddy si trasforma in filiale digitale

UNICREDIT mette un altro tassello sul digitale e rilancia Buddybank che diventa Buddy R-evolution. Non più solo un conto corrente a misura di smartphone ma una "filiale digitale remota con un modello di servizio complementare e non alternativo a quello delle filiali fisiche", spiega il ceo Andrea Orcel (nella foto). Nuova veste ma anche più servizi e apertura il sabato, per la costola digitale del gruppo di Piazza Gae Aulenti che nel 2018 venne battezzata come la banca ‘molecolare’. Oggi conta 410mila clienti e, spiega Remo Taricani deputy head of Italy di Unicredit, "crescerà ancora" forte della dote, fino ad ora, di "80-90mila" clienti all’anno, in prevalenza nuovi. Nella sostanza Buddy R-evolution che sarà operativa nel corso del primo trimestre del prossimo anno e che va oltre la semplice digital banking, consentirà a Unicredit di essere sul territorio ovunque, anche lì dove l’istituto non è presente fisicamente. Abbiamo "già 1950 filiali fisiche" e "Buddy – sottolinea Orcel – è la 1951esima, mobile e remota". A guidarla sarà Barbara Tamburini, Head of Products Development & Marketing Communication UniCredit Italy. UniCredit lancia, dunque, la seconda fase sul digitale e si rilancia in una sfida in cui Fineco, sua ex, è il pioniere ma che vede anche, tra i protagonisti, la rivale di sempre e cioè Intesa Sanpaolo in campo con Isybank.

Orcel conferma gli investimenti (da piano 2,8 miliardi e 2.100 assunzioni nel ‘Digital & Datà) e, soprattutto, apre a possibili acquisizioni. Come per il gruppo in generale, l’idea è quella procedere per linee interne ma se "troviamo degli acceleratori, come delle fintech o delle piattaforme che sono attraenti, non esiteremo a guardarle", dice il ceo che non esclude, tra l’altro, di estendere il modello Buddy anche a Germania e Austria.

"Tutto ciò fa parte di un’evoluzione della nostra offerta digitale. Il completamento di questo percorso richiederà del tempo, ma questo è un buon passo in quella direzione", ha concluso Orcel, assicurando che "continueremo ad ascoltare il feedback dei nostri clienti, ad adattarci alle loro esigenze e ad ingaggiarli al meglio, mentre ci prepariamo al lancio di questa piattaforma digitale".

La nuova Buddy come alla nascita, conferma quella che viene definita una concierge mobile via chat (disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7) a cui si aggiunge la consulenza da remoto su finanziamenti e investimenti. Ma anche sull’immobiliare, così come sarà possibile fissare un appuntamento, ovunque si voglia, con uno dei 750 agenti finanziari di UniCredit.

Alberto Levi