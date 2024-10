Un vademecum per usare al meglio le criptovalute

UNO DEGLI ultimi episodi, in ordine di tempo, è avvenuto a Gorizia dove un imprenditore ha creato una criptovaluta finta, spillando più di un milione e mezzo di euro a decine di ingenui investitori. Ma quello della città friulana non è un caso isolato. Sono molti i raggiri ai danni dei risparmiatori basati sull’utilizzo (o presunto tale) delle popolarissime criptovalute, le ’monete’ digitali come i Bitcoin che stanno sempre più attirando l’attenzione della comunità finanziaria internazionale. Proprio per arginare il fenomeno delle frodi, il Movimento Difesa del Cittadino (Mdc) ha stilato un vademecum per i risparmiatori con una serie di raccomandazioni per usare al meglio il Bitcoin e i suoi parenti stretti. "La crescente popolarità delle criptovalute ha attirato l’attenzione non solo degli investitori, ma anche di fuffaguru e truffatori che su Youtube e altri social network promettono guadagni facili attraverso piattaforme di trading spesso prive di titoli o competenze adeguate", ha scritto in un comunicato il Movimento Difesa del Cittadino, sostenendo che la guida pratica appena pubblicata consente di investire in modo sicuro e di ridurre i rischi di subire raggiri. "Le frodi legate al mondo delle criptovalute si presentano sotto diverse forme" dice Francesco Luongo (nella foto sopra), avvocato ed esperto di Mdc per le questioni legali, "si va dalla creazione di piattaforme di trading fittizie fino alla proposta di offerte di investimento troppo belle per essere vere". Quando vengono creati siti web di trading falsi, di solito i truffatori raccolgono i soldi dai risparmiatori attraverso internet per poi sparire nel nulla all’improvviso. Quando invece vengono messi in piedi raggiri basati sul cosiddetto Schema Ponzi (dal nome dell’italoamericano che lo attuò più di un secolo fa), i primi risparmiatori che aderiscono alle offerte ricevono rendimenti elevati. I guadagni sono però fittizi perché derivano soltanto dalle nuove sottoscrizioni ancora in arrivo da altri risparmiatori. Quando il flusso di raccolta dei soldi si interrompe o diminuisce, il banco salta e tutto il sistema collassa. Non mancano infine i tentativi di phishing, una pratica con cui i truffatori inviano email o messaggi ingannevoli per acquisire dati personali o chiavi di accesso ai portafogli digitali degli investitori e sottrarre denaro.

Nel 2023, secondo le rilevazioni del Ministero dell’Interno, si sono verificati in Italia oltre 302mila episodi di frodi informatiche con un notevole incremento rispetto agli anni precedenti che l’Mdc considera allarmante. I reati censiti non riguardano soltanto le criptovalute ma la diffusione delle monete digitali ha dato senza dubbio un contributo determinante alla crescita degli episodi criminali via internet. Il fenomeno, secondo l’associazione, è reso ancora più preoccupante dall’uso crescente dell’intelligenza artificiale da parte di chi progetta i raggiri e dispone così di tecniche sempre più raffinate per ingannare i consumatori. Per questo Mdc ha elaborato un vero e proprio decalogo di consigli pratici per difendersi dalle truffe, disponibile gratuitamente sul sito del movimento (Difesadelcittadino.it). Tra i primi suggerimenti destinati ai risparmiatori, c’è quello do di imparare innanzitutto le basi delle criptovalute e della tecnologia che sta alla loro base: la blockchain, sulla quale stanno investendo molti intermediari finanziari. Un altro consiglio del Movimento Difesa del Cittadino è quello di investire piccole somme, utilizzando piattaforme affidabili ed evitando qualsiasi offerta che promette guadagni esorbitanti in poco tempo.