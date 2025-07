"Un italiano su cinque investe in fondi comuni"

SONO 11,6 MILIONI, hanno in media 61 anni e investono circa 52 mila euro a testa. Ecco l’identikit degli italiani che destinano i propri risparmi ai fondi comuni di investimento, secondo quanto emerge dall’ Osservatorio di Assogestioni, con dati aggiornati a fine 2024 e presentati il 2 luglio scorso a Milano. Nel 2024, circa un milione e mezzo di nostri connazionali ha deciso per la prima volta di affidare i propri soldi a un fondo comune. "Il flusso di nuove sottoscrizioni ha compensato le uscite, facendo crescere di 500mila unità la platea complessiva degli investitori", sottolinea Alessandro Rota, direttore dell’Ufficio Studi di Assogestioni (nella foto a destra), che evidenzia un altro dato: il tasso di partecipazione è ora al 19,7%. Ciò significa che quasi un italiano su cinque ha nel portafoglio almeno un fondo comune di investimento. A ben guardare, però, i numeri si prestano a diverse letture. Quasi due terzi del patrimonio destinato ai fondi sono infatti nelle mani di una minoranza di investitori, il 25% più ricco. Tuttavia, per Assogestioni i fondi comuni sono anche uno strumento democratico e alla portata di tutti. "Circa sei milioni di italiani, cioè la metà dei sottoscrittori, investe cifre contenute, fino a 21mila euro, a conferma della natura democratica dei fondi di investimento e della loro accessibilità anche a chi ha disponibilità più limitate", dice Riccardo Morassut, analista senior dell’Ufficio Studi di Assogestioni (nella foto a sinistra). Per quanto riguarda la ripartizione anagrafica degli investitori, gli italiani meno giovani fanno ancora la parte del leone. Tuttavia, il risparmio gestito non lascia la sua impronta soltanto nella fascia più anziana della popolazione. Il 15% dei sottoscrittori dei fondi è rappresentato infatti da due generazioni: i millennial, cioè i nati tra il 1981 e il 1996, e la Gen Z, ovvero i nati dal 1997 in poi, con un investimento medio che in un anno è cresciuto significativamente: da 13 a 14 mila euro per i più giovani, da 21 a 24 mila per i millennial. Si tratta di numeri ancora distanti dai 62 mila euro dei risparmiatori appartenenti alla generazione del baby boom, cioè i nati tra il secondo dopoguerra e gli anni settanta del secolo scorso. Costoro restano il gruppo dominante e rappresentano il 41% dei sottoscrittori mentre detengono il 48% delle del patrimonio totale. Pian piano, però, il risparmio gestito sta conquistando anche le nuove generazioni. Anche sul fronte della parità di genere emergono segnali positivi. Le donne sono oggi il 47% dei sottoscrittori dei fondi, con un patrimonio medio investito di 50 mila euro, contro i 55 mila degli uomini. Un dato in netto progresso rispetto al 1996, quando le investitrici del gentil sesso erano appena il 34%. L’Osservatorio analizza pure la mappa geografica dell’Italia del risparmio. Il Nord domina con il 64% dei sottoscrittori e il 68% dello stock investito. Al vertice della classifica regionale per tasso di partecipazione ci sono l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Piemonte. La stessa Lombardia e la Liguria guidano anche la classifica dell’investimento medio, con un dato di 59mla euro per ogni investitore, seguite dall’Emilia Romagna (56mila). In Toscana il tasso di penetrazione dei fondi scende al 25,4% della popolazione, con un patrimonio medio investito di 45mila euro circa. Nelle Marche la partecipazione si attesta al 24,5% con un investimento medio più contenuto, poco sotto i 40mila euro. In Umbria investe il 22% della popolazione, con un patrimonio medio sopra i 40mila euro. Il canale bancario resta il principale mezzo di distribuzione dei fondi e tra gli under 40 sono sempre più diffusi i piani di accumulo del capitale, scelti da oltre la metà dei giovani investitori.