Un 2023 oltre le previsioni Ma la recessione è probabile

"TROPPO BELLO per essere vero". J.P. Morgan Asset Management, una delle maggiori società internazionali di gestione del risparmio, ha scelto di intitolare così il suo ultimo outlook di metà anno sui mercati finanziari, cioè il report contenente le previsioni sull’andamento dei listini da qui alla fine di dicembre. "Il 2023 si sta rivelando un anno migliore per le economie rispetto a quel che avevamo previsto, ma riteniamo ancora probabile una recessione", dice Maria Paola Toschi (nella foto), global market strategist di J.P. Morgan AM, che ha presentato l’outlook alla stampa italiana nelle scorse settimane. Secondo la casa di gestione, è difficile che i mercati, dopo i rialzi registrati nella prima parte dell’anno, possano mantenere a lungo un atteggiamento così tonico. "Considerato il rally delle azioni e obbligazioni dall’inizio del 2023, siamo dunque più inclini a una buona diversificazione con particolare enfasi sulla qualità", aggiunge Toschi. Nello specifico, il consiglio di J.P. Morgan AM è di privilegiare i titoli di quelle aziende che sono tradizionalmente dei "solidi pagatori di dividendi", cioè distribuiscono ai propri azionisti una buona dose degli utili. Ad avere queste caratteristiche sono solitamente le società attive in settori considerati "più difensivi", come la salute e i servizi di pubblica utilità.

Un altro consiglio che arriva dagli strategist di J.P. Morgan AM è di avere un portafoglio ben diversificato dal punto di vista geografico, con posizioni in molti mercati diversi. In passato le piazze finanziarie americane erano apprezzate per il loro grado di liquidità ed efficienza, vista la grande quantità di titoli quotati sulle borse d’oltreoceano. Negli ultimi anni, però, ci sono stati dei cambiamenti non trascurabili. "Il mercato statunitense ci preoccupa soprattutto per come è diventato concentrato", dice Toschi, ricordando che, nei primi cinque mesi del 2023, i rialzi dell’indice S&P 500 sono merito soprattutto dei 10 titoli con il maggior peso, tra cui ci sono i giganti del settore tecnologico come Apple, Amazon, Facebook, o Alphabet (la società che controlla Google). Se si escludono pochi big del listino, nei mesi scorsi gli altri titoli dell’S&P 500 non hanno avuto una performance positiva bensì negativa. Ora, per J.P. Morgan AM ci vuole prudenza anche con i titoli del settore hi-tech. È vero che ci sono i scenari ottimistici per l’evoluzione dell’intelligenza artificiale nel prossimo decennio ma, nel breve periodo, sembra probabile un calo della spesa tecnologica dei consumatori e delle imprese a fronte di un indebolimento dell’economia.

Ritornando allo scenario macroeconomico, invece, per J.P. Morgan Asset Management la grande incognita è principalmente l’andamento dei prezzi. "L’inflazione primaria continuerà probabilmente a scendere nei prossimi mesi", sostiene la casa di gestione, "e l’Europa beneficerà di effetti di base favorevoli, poiché i forti rialzi dei prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari osservati in questo stesso periodo dello scorso anno stanno iniziando a sparire dal calcolo annuale". Tuttavia, per Toschi è improbabile che, dopo i ripetuti rialzi dei tassi attuati nell’ultimo anno dalle banche centrali per fermare l’inflazione, il costo del denaro torni a scendere nel breve termine. La politica monetaria rimarrà insomma restrittiva ancora per un po’.