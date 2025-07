UCA corre da sola. Cresce e guida la tutela legale

IN UN MERCATO assicurativo affollato, ipercompetitivo e spesso dominato da logiche di gruppo, c’è una compagnia che continua a giocare una partita tutta sua. UCA Assicurazione, fondata nel 1932 a Chieri da Luigi Gilardi, ha chiuso il 2024 con numeri solidi e un messaggio chiaro: l’indipendenza può ancora essere un vantaggio competitivo. Con premi lordi per oltre 48,7 milioni di euro (+3,58%) e una quota di mercato del 6,68% nella tutela legale — settore in cui è riconosciuta come pioniera e leader — UCA si conferma la prima compagnia indipendente in Italia. Il Solvency Ratio al 251,21% certifica una solidità patrimoniale fuori dal comune, in un ramo dove la specializzazione è tutto e la fiducia è merce rara. Alla guida della compagnia ci sono ancora oggi i discendenti del fondatore: Luigi e Adelaide Gilardi, rispettivamente presidente e amministratrice delegata, affiancati dal direttore generale Alfredo Penna. Insieme hanno costruito un modello che coniuga mutualismo, prossimità e modernità. Il loro obiettivo è offrire protezione concreta in uno scenario normativo sempre più articolato e, spesso, poco accessibile al cittadino o al professionista medio.

Il core business della compagnia — la tutela legale — ha totalizzato quasi 45,3 milioni di raccolta premi. Una performance che rafforza la posizione di UCA nella classifica Ania e consolida la sua reputazione come punto di riferimento per chi cerca assistenza giuridica in ambito privato, professionale o imprenditoriale. Il segreto? Una rete di oltre mille intermediari preparati e fidelizzati, una formazione continua e prodotti pensati per rispondere a esigenze reali. "In un contesto ancora fragile e incerto, realizzare un bilancio in crescita è motivo di orgoglio – commenta Luigi Gilardi – Il merito è della qualità del lavoro della rete e della coerenza della nostra strategia. Abbiamo migliorato i nostri standard di servizio, restando sempre vicini a clienti, dipendenti e partner commerciali".

Nel 2024 UCA ha proseguito anche nell’innovazione di prodotto: soluzioni flessibili, trasparenti e personalizzabili sono state introdotte per intercettare i nuovi bisogni di tutela di famiglie, imprese e professionisti. Dopo più di 90 anni, la compagnia torinese dimostra che si può crescere senza snaturarsi, offrendo un modello di business dove la relazione personale resta centrale. In un’epoca di concentrazioni, piattaforme e logiche algoritmiche, UCA risponde con un’idea semplice: la protezione non s’improvvisa ma si costruisce giorno dopo giorno.