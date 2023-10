Tutta l’economia in tre minuti con i podcast

SI CHIAMA “3 minuti di economia” ed è un pacchetto di 14 podcast per la scuola su risparmio, finanza, credito, pagamenti. E’ la campagna con cui la Fabi partecipa, per il sesto anno consecutivo, al mese dell’educazione finanziaria, iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (ministero dell’Economia) con lo scopo di sostenere le conoscenze in materia finanziaria attraverso le molteplici iniziative messe in campo durante tutto il mese di ottobre. Con “3 minuti di economia” il sindacato dei bancari approda per la prima volta su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music, Google Podcast, Audible e Spreaker oltre che sulle piattaforme Fabi, per fornire a ragazze e ragazzi, ma anche alle famiglie, istruzioni pratiche su finanza e credito, pagamenti, inflazione, valute digitali, previdenza integrativa, pagamenti online anche per mettere al riparo da truffe.

I contenuti sono tutti a cura dei dirigenti sindacali Fabi Annalisa Campana, Chiara De Filippo, Barbara Gallocchio, Felice La Rosa, Silvia Masaracchia, Giulia Nini e Valeria Rivieccio. I podcast verranno pubblicati sulle piattaforme digitali, due o tre a settimana, nell’arco di tutto il mese di ottobre. Il mese dell’educazione finanziaria è divenuta, a partire dal 2018, una tappa fissa anche per la Fabi che da anni promuove progetti per avvicinare tutti, anche i più piccoli, al mondo della finanza.

Dal 2021, la Fabi partecipa anche alla manifestazione mondiale “Global Money Week” coordinata dall’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Tutto il materiale riguardante le iniziative della Fabi in questo campo è a disposizione tutti sul sito edufin.fabi.it: obiettivo è garantire una diffusione capillare, sia attraverso tutte le strutture della Federazione sia nel territorio, in particolare nelle scuole.

"L’educazione finanziaria – commenta il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni (nella foto a sinistra) – è un tema fondamentale, eppure ancora oggi trascurato. Negli ultimi due anni non si è fatto che parlare di mutui, di tassi di interesse, variabile e fisso, di Bce, di inflazione. Di come a causa dell’aumento dei prezzi la Bce abbia deciso di alzare il costo del denaro. Tutti questi argomenti, di cui per troppo tempo le persone non si sono preoccupate, oggi sono diventati non solo temi all’ordine del giorno, ma tematiche da conoscere necessariamente, perché capire il mondo finanziario, assicurativo e previdenziale è indispensabile per assumere decisioni consapevoli relative al proprio presente e al proprio futuro".

Giada Sancini