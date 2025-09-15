Trilocale mon amour. A ruba sul mercato

UN TRILOCALE E UN TAGLIO compreso tra i 50 e i 100 metri quadrati. È la tipologia di appartamento più ricercata dagli italiani e quindi anche quella più facile da mettere sul mercato in vista anche di un eventuale investimento immobiliare. Secondo l’Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, che ha analizzato le compravendite realizzate attraverso le agenzie affiliate sul territorio nazionale per evidenziare le principali caratteristiche degli immobili scambiati, nel 2024, come sempre, la tipologia più compravenduta è stata il trilocale con il 33,9% delle preferenze, a seguire le soluzioni indipendenti e semindipendenti (21,4%), i bilocali (19,2%) e i 4 locali (16,8%).

Rispetto al 2023 le proporzioni di acquisto delle diverse tipologie sono rimaste sostanzialmente invariate. Anche negli anni precedenti le percentuali erano molto simili, da segnalare nel 2022 la quota massima raggiunta per l’acquisto di soluzioni indipendenti (22%), mentre nel 2019 la quota minima (19,1%). Per quanto riguarda l’ampiezza, le metrature più scambiate nel 2024 sono state quelle comprese tra 51 e 100 metri quadri (52%), seguite da quelle tra 101 e 150 metri quadri (26,6%). Per quanto riguarda le soluzioni indipendenti e semindipendenti nella maggior parte dei casi si tratta di ville (48,8%), così distribuite: ville singole (16,1%), ville a schiera (14,5%) e ville bifamiliari, trifamiliari e quadrifamiliari (18,2%). Al secondo posto si piazzano le case indipendenti e semindipendenti con il 45,7% delle scelte, percentuale in lieve calo rispetto al 2023. I rustici sono una tipologia di nicchia e nel 2024 hanno composto il 5,4% delle compravendite. Per quanto riguarda le categorie compravendute invece nell’80,5% dei casi si tratta di abitazioni di categoria media oppure civile, nell’11,6% dei casi si tratta di abitazioni signorili o d’epoca, mentre il 7,9% degli scambi riguarda soluzioni realizzate in edilizia popolare. Si tratta di quote sostanzialmente invariate rispetto al 2023. Sempre l’anno scorso il 70% delle transazioni ha riguardato abitazioni in classi energetiche basse (F e G). Le classi energetiche intermedie (C-D-E) hanno riguardato il 22,2% delle compravendite; il 7,8% degli acquisti era rappresentato da soluzioni in classe energetica elevata (A-B), in crescita rispetto al 6,5% del 2023. Nel 2024 il 45,8% delle abitazioni sono state compravendute contestualmente al box.

A.Pe.